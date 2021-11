Chi è Samir Abass: il cantante partecipa a All Together Now

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Samir Abass, uno dei 13 concorrenti della quarta edizione di “All Together Now” 2021.

Samir Abass Awudu è uno dei concorrenti de programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, “All Together Now 2021”. Il programma della domenica ospita i quattro giudici: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e la seconda puntata andrà in onda il 7 novembre alle ore 21.30. Uno dei concorrenti che più ha fatto innamorare il pubblico in questa edizione è Samir Abass cantando il brano “Earth Song” di Michael Jackson.

Samir è nato a Como, classe 1999, si appassiona al mondo della musica fin da piccolo. In particolare studia musica R&B, Soul e Pop. Al momento Samir è uno dei concorrenti di All Together Now 2021, in onda su Canale 5. Il profilo instagram dell’artista conta quasi 3000 followers, ma il suo profilo TiktoK (@samirabasss) arriva a più di 70.000 fan.

L’obiettivo del giovane è quello di diventare un cantante professionista e chissà che l’esperienza a All Together Now sarà una grande occasione per Samir di perfezionare il suo talento grazie anche alla presenza artisti molto importanti. Tra gli altri concorrenti del programma ci sono Carlotta Loretucci, Jalisse Bascià, Carola Campagna, Vincenzo Cantiello, Priscilla Cattaneo, Michelangelo Falcone, Michelle Perera, Gaetano Schettini, Matteo Stranieri, Gloria Tumbarello, Giacomo Voli, Giovanni Arichetta.

Nella scorsa puntata c’è stata la prima eliminata: Alice Cignoni, la 18enne di Pisa nella quarta edizione di “All Together Now”, e chissà cosa riserverà la seconda puntata dello show di Canale 5.

