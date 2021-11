carola-campagna:-ad-all-together-now-per-sognare-da-star

Chi è Carola Campagna, entrata tra i concorrenti di All Together Now che dovranno conquistare i giudici ed il muro dei Cento.

Questa sera torna All Together Now su Canale 5 e tra i concorrenti ci sarà Carola Campagna, una giovane cantante classe ’97.

Carola Campagna ha già avuto delle esperienze nel mondo dello spettacolo: ha partecipato a diversi concorsi e a The Voice of Italy, nella categoria di J-Ax, con il quale si è quindi ritrovata a All Together Now.

Carola Campagna: chi è la cantante tra i partecipanti di All Together Now

Carola Campagna è nata il 26 aprile del 1997, a Carate Brianza. Fin da piccola ha sempre avuto una passione per la musica, che l’ha portata a studiare pianoforte per sette anni e canto per otto anni, come riportato nella sua biografia ufficiale.

Carola è cresciuta a Triuggio, in Monza-Brianza, insieme alla sua famiglia: la passione per la musica è una caratteristica che contraddistingue anche il padre e la sorella di Carola, che cantano e suonano la chitarra.

Nel corso della sua carriera, Carola ha partecipato a diversi concorsi musicali nazionali, riuscendo a farsi notare: ha vinto “La Bella e la Voce”, il primo concorso canoro al quale ha partecipato a Bardonecchia nel 2011, guadagnandosi l’occasione di lavorare insieme a Davide Maggioni – artista musicale e produttore di Antonio Maggio.

Nel 2013 ha partecipato all’evento “Buon Compleanno Mimì”, dedicato a Mia Martini e l’anno successivo ha preso parte alla finale di VideoFestival Live, con Mara Maionchi a capo della giuria, vincendo nella categoria “Brani Editi”.

Nel 2014 Carola Campagna ha partecipato alle selezioni per The Voice of Italy e nel 2015 è entrata nella trasmissione televisiva, arrivando al terzo posto nel team di J-Ax. In seguito alla sua partecipazione a The Voice, Carola ha potuto registrare il brano “Se solo” per la colonna sonora di “The Descendants”, un film targato Disney. Il testo della canzone è stato curato e tradotto da J-Ax.

Ora è giunto il momento di All Together Now: Carola è entrata tra i partecipanti del talent show. Prima di prendere parte al programma, la ragazza si era presa un momento di pausa: “Avevo bisogno di tornare ad ascoltare me stessa” ha spiegato Carola a Michelle Hunziker prima del suo debutto ad All Together Now, durante il quale ha cantato “Una finestra tra le stelle” di Annalisa.

