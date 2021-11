calcio:-svizzera,-si-ferma-anche-zuber-e-sono-7-gli-assenti-per-match-con-l’italia

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – È una Svizzera in emergenza quella che venerdì 12 novembre arriverà all’Olimpico di Roma per il match contro l’Italia, decisivo per il primo posto nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. L’ultimo giocatore che si è aggiunto alla lista degli indisponibili di Murat Yakin è Steven Zuber. L’esterno dell’Aek Atene, che sabato scorso ha giocato 90 minuti in campionato contro l’Apollon Smyrnis, si è sottoposto a dei controlli medici che hanno evidenziato un infortunio all’adduttore. Zuber salterà così i match contro Italia e Bulgaria. Nonostante la defezione, la Federcalcio svizzera ha annunciato che, attualmente, nessun altro giocatore verrà convocato al posto di Zuber.

Yakin continua dunque a perdere pezzi dopo un weekend che per la Svizzera si è rivelato maledetto. Embolo, Elvedi, Fassnacht e Kobel si sono infortunati nel fine settimana con i rispettivi club e non hanno risposto alla chiamata della nazionale elvetica. Per questo motivo Yakin ha convocato il portiere Kohn, il difensore Okoh (entrambi del Salisburgo) e il centrocampista Imeri del Servette. Le cinque assenze degli ultimi giorni si uniscono a quelle dei lungodegenti Xhaka e Seferovic. In totale sette defezioni.