all-together-now,-priscilla-cattaneo:-ecco-cosa-sapere-su-di-lei

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Priscilla Cattaneo, concorrente di All Together Now che nella prima puntata ha interpretato “Anche fragile” di Elisa.

Priscilla Cattaneo è una delle concorrenti di “All Together Now 2021” il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Lo show della domenica ospita i quattro giudici: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e la seconda puntata andrà in onda il 7 novembre alle ore 21.30. Una delle concorrenti è Priscilla, che con la sua interpretazione del brano di Elisa “Anche Fragile”, ha incantato il pubblico.

Priscilla Cattaneo (Instagram)La cantante ha 24 anni ed è originaria della Svizzera anche se attualmente vive a Milano. Il suo sogno da sempre è diventare cantante professionista, e chissà se l’esperienza di “All Together Now” l’aiuterà nel suo percorso. Sul suo profilo Instagram, che conta più di 11mila follower, la ragazza ama mostrarsi nei suoi outfit più alla moda e cantare per i suoi fan.

Priscilla però non è nuova nel mondo della musica, infatti nel ha registrato il suo brano “Don’t Sart Now Remix – Cilla e Rick Live Performance” (CLICCA QUI per ascoltarlo). La canzone è ispirata ad un brano di Dua Lipa, ed è nato come colonna sonora del film del 2020 “The Tape”, di genere drammatico e thriller diretto da Deborah Kampmeier, e che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2022.

Oltre alla passione per la musica, Priscilla coltiva anche quella per lo sport, soprattutto lo escursioni, ma le piace anche molto passare del tempo in famiglia. “Viaggiando molto la famiglia la vivo poco, perciò ho imparato a vivere tutti i momenti a pieno con loro”, racconta la cantante in un’intervista. Ma non solo Priscilla racconta della sua passione per l’obiettivo, “è solo li che esce la parte più vera di me stessa”, rivela Priscilla, quindi il suo piano b sarebbe fare la modella. Il red carpet che sogna è quello di Dolce e Gabbana, brand che stima per il loro progetto di comunicazione.

La concorrente di “Al together now” ha una passione sfrenata per l’abbigliamento, che cura in ogni dettaglio. La 24enne infatti afferma che la maggior parte delle persone nell’era contemporanea vanno troppo di fretta per avere il tempo di ascoltare quello che gli artisti hanno da raccontare, quindi la sua idea è di comunicare tramite abiti e accessori. La cantante svizzera infatti è sempre alla ricerca di nuovi stilisti che abbiano qualcosa da dire.



