All Together Now: Gaetano Schettini, chi è il cantante pugliese

Biografia di Gaetano Schettini, aspirante cantante di origini pugliesi entrato tra i partecipanti di All Together Now.

Ad affrontare il muro dei Cento di All Together Now ci sarà anche Gaetano Schettini, aspirante cantante entrato tra i partecipanti della nuova edizione del talent show, in prima serata su Canale 5.

Gaetano Schettini, soprannominato Nino, è un appassionato di musica e personal trainer con origini pugliesi che nella sua prima esibizione a All Together Now è riuscito ad ottenere 84 voti.

Gaetano Schettini: l’esibizione dedicata all’amico deceduto a causa del Covid

Gaetano Schettini, detto Nino, è nato a Terlizzi (Bari) nel 1980. L’aspirante cantante vive a Bitonto dove lavora come personal trainer ed è il proprietario e gestore di una palestra.

Gaetano ha una grande passione per la musica, dovuta anche all’influenza della famiglia: il padre, infatti, suona la batteria e canta, uno dei suoi fratelli suona più strumenti e un altro lavora come dj. Insieme hanno anche una sala prove.

L’amore per il canto è scoppiato quando un suo caro amico, “Ciccio”, dopo essersi presentato nella sua palestra, lo ha portato ad una scuola di musica. Da quel momento Gaetano ha cominciato a prendere lezioni e a seguire la sua passione.

Nel 2019, Gaetano ha partecipato al concorso musicale La Nota D’Oro vincendo nella categoria “Over Interpreti”. Quest’anno ha partecipato alla finale di Sanremo Juke Box, concorso dedicato agli artisti musicali emergenti.

Durante la sua presentazione prima di esibirsi ad All Together Now, l’aspirante cantante ha spiegato che se oggi canta è merito del suo amico che, purtroppo, non c’è più. “Ciccio” è morto a causa del Covid a soli 29 anni.

Gaetano Schettini ha partecipato ad All Together Now con il brano “Human” di Rag’n’Bone Man. Dopo un inizio in cui era evidentemente emozionato – in seguito ad aver parlato dell’amico che lo ha lasciato prematuramente – Gaetano è riuscito a colpire il muro dei Cento, entrando tra i partecipanti del talent show.

