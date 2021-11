all-together-now,-eliminata-priscilla-cattaneo:-la-puntata

All Together Now, Domenica 7 Novembre 2021 in onda su Canale 5 è andata in onda il secondo appuntamento con il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Dopo l’eliminazione di Alice Cignoni, 13 protagonisti sono ancora rimasti in gara, infatti sono: Gloria Tumbarello, Matteo Stranieri, Gaetano Schettini, Michelle Perera, Carlotta Loretucci, Michelangelo Falcone, Priscilla Cattaneo, Vincenzo Cantiello, Giacomo voli, Carola Campagna, Jalisse Bascià, Giovanni Arichetta e Samir Abass.

I concorrenti si dovranno esibire dinanzi al muro umano, composto da artisti, produttori, discografici e personalità dello spettacolo, mentre in giuria ci saranno Rita Pavone, Anna Tatangelo, J Ax e Franesco Renga.

La puntata andata in onda su Canale 5 viene aperta da Michelle Hunziker mentre canta con i quattro giudici il tormentone di Tik Tok “Bongo cha cha cha”, la puntata sarà divisa in due manche, dove si esibiranno i concorrenti.

La prima cantante ad esibirsi è Jalisse Bascià, la quale sceglierà di cantare Amami di Emma Marrone, il muro umano le darà solo 56 punti, mentre Francesco Renga cerca di farle pesare che non è stata molto convincente come la prima puntata, ma nonostante tutto le ha aggiunto un punto.

Mentre Anna Tatangelo ha confermato il voto del muro, Rita Pavone le darà 2 punti, mentre Ja Ax la premierà con 4 punti. Il suo punteggio finale sarà di 63 punti, i giudici concorderanno sul fatto che forse il brano scelto non era adatto alla vocalità della sua voce.

All Together Now, cosa è accaduto durante la prima manche del programma condotto da Michelle Hunziker

Il secondo cantante ad esibirsi è Samir Abass, il quale canterà “Versace on the floor” di Bruno Mars, il muro umano lo permierà con 82 punti. Ma Anna Tatangelo puntualizzerà il livello di intonazione calante, stonato e crescente verso la fine del pezzo, per questo motivo ha tolto 3 punti.

Mentre Rita Pavone lo premia con 4 punti, J Ax gliene regalerà altri 2, mentre Francesco Renga concorderà con la decisione presa dalla sua collega togliendo altri 3 punti, in tutto Samir Abass continuerà a totalizzare 82 punti, ma per i giudici il cantante ha peccato di umiltà scegliendo un brano così difficile.

La terza cantante ad esibirsi è Michelle Perera, la quale ha proposto il brano Briciole di Noemi, verrà premiata dal Muro umano con 95 punti, Rita Pavone sarà entusiasta e le dona 2 punti, mentre J Ax rilancerà con 3 punti. Francesco Renga ed Anna Tatangelo confermano il voto, in tutto la cantante conquisterà 100 punti, i giudici apprezzeranno molto la grinta espressa nel brano.

Subito dopo si esibirà la cantante diciottenne Carlotta Loretucci, la quale originaria di Pescara ha cantato il brano “Promettini” di Elisa, questo brano è stato dedicato a sua madre. Per il muro umano la sua esibizione totalizza un punteggio di 61 punti, mentr e per i giudici la cantante è molto migliorata. J Ax le regala 4 punti, mentre Francesco Renga confermerà il voto, Anna Tatangelo vorrà credere in lei dandole 5 punti, mentre Rita Pavone le dona 3 punti, in tutto totalizza 73 punti.

I cantanti che si sono esibiti durante la seconda manche

Il quinto concorrente sarà Gaetano Schettini, si esibirà con un brano di Zucchero, “Con le mani”, conquisterà il pubblico del muro umano con 85 punti, mentre Anna Tatangelo , Rita Pavone e Francesco Renga confermeranno il voto, J Ax aggiungerà altri due punti facendogli totalizzare un punteggio di 87 punti.

Subito dopo si esibirà Priscilla Cattaneo, la cantante presenterà “La canzone nostra” di Blanco e Salmo, il muro umano no apprezzerà la sua esibizione e totalizzerà un punteggio di 41 punti.

Anna Tatangelo confermerà il voto, mentre Rita Pavone aggiungerà altri 2 punti con J Ax, mentre Francesco Renga vorrà credere in lei donandole 5 punti. In tutto la cantate avrà racimolato 50 punti, secondo i giudici la cantante ha bisogno di lavorare molto sulla sua voce e sta lentamente migliorando.

Come settimo protagonista di sarà Giacomo Voli, il quale proporrà il brano Ti Sento dei Matia Bazar, la sua versione molto particolare verrà apprezzata in studio dal muro umano che lo premierà con 76 punti, mentre Francesco Renga confermerà il voto, Anna Tatangelo aggiungerà altri 2 punti e Rita Pavone gli regalerà 5 punti, mentre J Ax stupirà tutti dandogli l’immunità facendolo schizzare al 100 assoluto.

Si esibirà Vincenzo Cantiello che interpreta Don’t let the sun go down on me di Elton John, il muro umano gli regalerà 100 punti istantaneamente, mentre Anna Tatangelo, Rita Pavone, J Ax e Francesco Renga non potranno far altro che confermare il voto e riconoscere il suo talento innato.

Il nono cantante sarà Michelangelo Falcone, il quale propone “In un giorno qualunque “ con Marco Mengoni, dal muro umano otterrà 82 punti mentre Rita Pavone gli regalerà 5 punti, J Ax gliene assegnerà 3, Francesco Renga gli darà 1 punto, mentre Anna Tatangelo aggiungerà 5 punti aiutandolo a totalizzare 96 punti.

Come decima cantante ci sarà Carola Campagna, la quale si esibirà con River di Bishop Briggs, il muro umano apprezzerà donandole 87 punti, mentre J Ax aggiunge 5 punti, seguito da Francesco Renga con 1 punti, mentre Anna Tatangleo regalerà 5 punti per poi essere seguita da Rita Pavone con 2 punti.

In questo modo Carola arriverà a totalizzare 100 punti, i giudici gradiranno la crescita circa lal sua vocalità e personalità finalmente mostrate nella seconda serata di esibizioni.

Come undicesimo concorrente ci sarà Giovanni Arichetta che sceglierà il brano “Non è vero” dei The Kolors, per il muro umano totalizzerà appena 29 punti, l’esibizione non verrà gradita dal pubblico. Francesco Renga aggiungerà 3 punti, mentre Anna Tatangelo confermerà il voto del muro umano. Rita Pavone donerà 3 punti, mentre J Ax aggiunge solo un punto alla sua esibizione. Il giudizio dei giudici è molto critico proprio perché ci sono stati molti ritardi ed imprecisioni nell’esecuzione del brano, il cantante totalizzerà solo 36 punti.

Il penultimo concorrente è Matteo Stranieri, il quale canterà Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli, il muro umano gli donerà 66 punti, mentre Anna Tatangelo e Rita Pavone confermano il voto, J Ax aggiungerà 4 punti mentre Francesco Renga gli toglierà 5 punti, il cantane rimarrà stabile sui 65 punti.

L’ultima protagonista della serata è Gloria Tumbarello, la quale ha proposto “Potevi fari di più” di Arisa, conquisterà 96 punti, mentre Rita Pavone le donerà 2 punti, Francesco Renga confermerà il voto ed Anna Tatangelo concederà altri 2 punti alla cantante che giungerà al punteggio di 100 punti.

I due concorrenti che hanno totalizzato i punteggi più bassi saranno Priscilla Cattaneo e Giovanni Arichetta, saranno obbligati a sfidarsi. La cantante sceglierà come brano per la sfida Tikibombom di Levante, mentre Giovanni Arichetta sceglierà Vieni da Me delle Vibrazioni.

Francesco Renga e J Ax vorranno salvare Giovanni Arichetta, mentre Anna Tatangelo e Rita Pavone sono più inclini verso Priscilla, il verdetto questa volta è stato sancito dal muro umano che votando segretamente ha giudicato Priscilla Cattaneo con 28 punti e Giovanni Arichetta con un totale di 55 punti, in questo modo la cantante verrà eliminata dal programma condotto da Michelle Hunziker.

