All Together Now, chi è Vincenzo Cantiello: carriera e curiosità

Il 2014 è stato anche l’anno della partecipazione al programma condotto di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone”. Nel corso show di Rai 1 il giovane cantante ha interpretato vari brani, tra cui “E poi” cantata nella prima puntata proprio con Giorgia, e tre brani di Claudio Baglioni: “E tu”, “Tu come stai” e “Sabato pomeriggio”, e infine è riuscito ad emozionare il pubblico con l’interpretazione di “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo. Dallo scorso 31 ottobre 2021, Vincenzo Cantiello, è tornato in televisione nel programma di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker.

Chi è Vincenzo Cantiello

Il cantante, classe 2000, ed è nato a Caserta, ma vive a Sant’Arpino. Vincenzo si accosta nel mondo della musica nel coro della sua chiesa in una passione tramandata dalla sua famiglia. Il padre infatti suonava la tastiera nel suo paese, mentre la sorella canta Debora spesso anche con il fratello. L’artista inizia a cantare ai piano-bar e partecipa ad alcune manifestazioni del suo paese e locali, nelle quali arriva sempre tra i primi tre classificati.

Nel 2013 si lancia nel mondo di internet, pubblicando la sua interpretazione di “We Are Young” dei Fun su Youtube, con annesso video della canzone (CLICCA QUI per ascoltarla). Dopo l’esperienza a “Ti Lascio Una Canzone”, nel 2015 l’artista torna su Youtube con un’altra cover, questa volta di John Legend con il brano “All of Me”. L’anno dopo pubblica il suo singolo “Longing for Someone”, con la produzione One Universe, seguito dal secondo singolo, “Summer Thrill”. A dicembre del 2016 pubblica l’album Never Too Much, promosso al Junior Eurovision Song Contest 2016.