All Together Now, Carlotta Loretucci: carriera e curiosità

All Together Now. Carlotta Loretucci è riuscita ad entrare nel cast del talent show: conosciamo meglio l’aspirante cantante di soli 18 anni tra i concorrenti della nuova edizione di All Together Now.

All Together Now è tornato con una nuova edizione, presentata da Michelle Hunziker e con la partecipazione dei quattro giudici speciali J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Carlotta Lorentucci è entrata nel cast del programma: la ragazza sarà una dei concorrenti che, nella nuova edizione del talent show, cercheranno di conquistare il temuto muro dei Cento.

Carlotta Loretucci: “All Together Now rappresenta una rinascita”

Carlotta Loretucci è una giovane ballerina e aspirante cantante, nata il 2 gennaio del 2003 e originaria di Pescara.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi e la sua carriera, Carlotta Loretucci frequenta il Liceo scientifico Leonardo Da Vinci e la New Step Danza. Oltre ad avere una passione per il canto, quindi, ha anche una formazione da ballerina.

Carlotta sogna fin da bambina di diventare una cantante professionista ed è per questo motivo che ha deciso di partecipare a All Together Now, dove è una delle concorrenti più giovani.

Nel corso della sua presentazione con Michelle Hunziker, Carlotta ha affermato: “Per me All Together Now rappresenta una rinascita”. La ragazza, infatti, è uscita da un periodo molto difficile, che l’ha portata ad abbandonare la sua passione per un anno. La possibilità di partecipare alla talent show l’ha spinta a ricominciare a cantare.

Sul suo profilo Instagram, oltre a condividere degli scatti della sua vita quotidiana, Carlotta ha pubblicato una sua collaborazione insieme a Beyma – un giovane rapper – con cui ha lavorato per la realizzazione di una canzone intitolata “Atmosfera” nel 2020.

In merito alla sua vita sentimentale, Carlotta è fidanzata con Alessio Rossi, un giovane calciatore per il Pescara.

