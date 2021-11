Sandra Milo, una notte a Ballando con le Stelle: chi è Angelo Madonia

Questa sera 6 novembre a “Ballando con le stelle” ci sarà Sandra Milo che sarà “Ballerina per una notte” con il maestro di ballo Angelo Madonia.

Ballando con le Stelle torna questo sabato 6 novembre su Rai1 alle 20.35, con un’ospite davvero speciale: Sandra Milo, che sarà “ballerina per una notte” e ballerà con Angelo Madonia. Tornano a ballare stasera tutti i vip in gara, insieme ai conduttori Milly Carlucci e Paolo Belli, e i giurati che sono sempre più critici nel corso delle puntate.

POTREBBE INTERESSARTI: Milly Carlucci chiude la polemica del vaccino di Mietta a Ballando

Le sorprese non sono finite, tra gli ospiti della puntata di stasera ci sarà anche la Nazionale Italiana di Football americano, recentemente vincitori del Campionato europeo. Insieme a sette ballerine del programma, si esibiranno sul palco di Ballando con le Stelle in una emozionante coreografia.

Chi è Angelo Madonia

Il ballerino Angelo Madonia è nato nella bellissima capitale siciliana, Palermo, il 27 luglio 1984. L’artista arriva al programma di Milly Carlucci dopo molti sacrifici. Madonia inizia a ballare all’età 11 anni e la sua bravura lo porta nel giro di poco tempo a ballare per un’opera al Teatro Massimo di Palermo.

Come specializzazione sceglie danze standard e latino americani, e inizia così la sua carriera arrivando anche in finale ai Campionati Italiani e poi a girare tutto il mondo. Il ballerino infatti ha danzato in teatri importanti dalla Germania, Giappone, Inghilterra e perfino in Russia.

POTREBBE INTERESSARTI: “Era meglio se…”, gelo in diretta a Ballando con le Stelle: il clamoroso motivo

Angelo Madonia (CLICCA QUI per sapere gli ultimi aggiornamenti sul suo profilo Twitter) consegue il diploma di geometra, ma la sua passione principale rimane il ballo. Grazie al suo fisico scolpito e la sua bella presenza, l’artista lavora anche come modello e ha come hobby anche suonare la batteria. Nel 2006 è diventato ufficialmente un ballerino professionista del programma di “Ballando con le stelle”. Della sua vita privata sappiamo che Madonia ha due figlie di nome Alessandra e Matilde.

The post Sandra Milo, una notte a Ballando con le Stelle: chi è Angelo Madonia appeared first on Ck12 Giornale.