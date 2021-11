Riemergono le dichiarazioni di molti anni fa di Roberto Rubicondi, fratello di Rossano: “Meglio cameriere che…”.

Una morte che fa ancora discutere quella di Rossano Rubicondi, attore e personaggio televisivo, noto anche e soprattutto per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, già moglie del tycoon statunitense divenuto poi Presidente USA per un mandato.

Proprio Ivana Trump è stata avvistata per la prima volta dalla morte del suo quarto marito Rossano Rubicondi, mentre fa visita a un centro funerario di Manhattan, a New York. Le immagini video esclusive sono state pubblicate dal Daily Mail, poco fa, nella sua versione online. Il matrimonio fra i due fece molto clamore all’epoca.

Le nozze divisero la famiglia dell’attore: sia i genitori che i fratelli Riccardo e Roberto non videro all’epoca di buon occhio quanto accaduto. Di fronte al dramma della morte dell’attore, che aveva solo 49 anni e sarebbe stato ucciso da un melanoma, i genitori sono però apparsi sconvolti in alcune interviste televisive.

Quando Roberto Rubicondi disse: “Non vado al matrimonio di Rossano…”

Suo papà Claudio, in un’intervista a ‘Storie Italiane’, ha raccontato del rapporto col figlio: “Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Rossano lo chiamavo ‘Boccio’ che è il diminutivo di bocciolo”. Quindi ha negato che tra loro non ci fossero buoni rapporti.

“Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose”, ha affermato Claudio Rubicondi. Dal passato peraltro riemergono proprio le parole al vetriolo di uno dei due fratelli dell’attore scomparso, Roberto, il quale al settimanale ‘Diva e Donna’ spiegò perché non sarebbe andato al matrimonio del fratello con Ivana Trump.

Roberto Rubicondi affermò all’epoca: “Lui aveva bisogno di spazio e si è legato a Ivana Trump, donna vulcanica anche se più grande di lui. Io ho scelto invece la libertà e ho cercato un lavoro concreto: sono cameriere, viaggio, mi piace”. E sulle nozze disertate: “Lavoravo, non potevo. Dovevano andarci i miei, ma poi hanno litigato con lui”. Anche oggi, nel momento del dolore, i fratelli di Rubicondi hanno preferito il silenzio.

