Oroscopo di venerdì 29 ottobre: le stelle su lavoro, salute e amore di questa giornata

Ariete – Se non avete particolari interessi in questa giornata di venerdì, allora sarà bene prendersi cura di quelli degli altri. Potreste dare una mano preziosa a chi si è perso lungo la strada, forse troppo oberato di responsabilità. Voi capite bene quello che si prova, in quanto lo avete vissuto sulla vostra pelle e continuate a viverlo tutt’oggi. Sentirete sicuramente il bisogno di essere più presenti con loro, per assicurarvi che tutto venga superato.

Toro – Questa giornata di venerdì partirà con una sorpresa, alla quale però, dovrete replicare, se vorrete che tutto vada per il meglio. Certe volte funziona così, anche nei migliori rapporti, ovvero che ci si attende qualcosa in cambio, anche se l’amore dovrebbe essere disinteressato.

Accettatelo. Magari con il tempo, si riuscirà da ambo le parti ad essere più altruisti. Ma diciamocelo, anche voi pretendereste lo stesso ed è proprio quello che vi dà fastidio!

Gemelli – In questa giornata di venerdì le vostre maggiori attività in questa giornata, si ridurranno al semplice controllo. Non ci saranno grandi urgenze sulle quali intervenire, ma dovrete più che altro assicurarvi, che gli altri facciano il proprio dovere.In passato siete stati molto bravi in questo, in quanto possedere sia autocontrollo che polso fermo. Anche se preferireste l’azione è il mettervi alla prova, potrete dare comunque il meglio di voi.

Cancro – In questa giornata di venerdì lavare via alcuni sensi di colpa potrebbe non essere semplice, specie quando questi ultimi si accumulano. Invece di analizzarli uno per uno, dovreste intercettare la reale causa di tutto. Alla base del vostro comportamento, c’è ovviamente qualcosa che fa scattare questo meccanismo e che non vi mette a vostro agio. Una volta individuato, smetterete di provare tali sensazioni. potete benissimo farvi aiutare, se necessario.

Leone – In questa giornata di venerdì siete giunti alla conclusione che sarebbe meglio abbandonare tutto e non mettersi troppo in discussione. Per quale motivo? Non siete più interessati all’obiettivo finale, oppure la vostra è soltanto pigrizia? Se credete di non avere le capacità necessarie, sbagliate. Quelle si possono sempre acquisire, basta studiare ed impegnarsi, proprio come avete fatto in passato, raggiungendo lo scopo!

Vergine – L’ultima volta che avete riflettuto su quello che stavate facendo, tutto andava secondo i vostri piani. Ma in questa giornata di venerdì potrebbe essere cambiato qualcosa, ma non per questo sarete meno efficaci. Provate ad accettare i cambiamenti, non come un danno o uno svantaggio, ma come una opportunità. Prima di esprimere tutti i vostri dubbi, dovreste infatti pensare e valutare a fondo quello che vi si sta proponendo davanti.

Bilancia – In questa giornata di venerdì i vostri atteggiamenti potrebbero indurre in difficoltà alcune persone, che hanno puntato su di voi, sia a livello emotivo, che professionale. Cercate di rassicurarli, parlando loro in modo onesto. Spiegategli insomma, che anche voi avete delle insicurezze che mascherate con questo comportamento, altrimenti avrete dei problemi ben più gradi, per andare avanti insieme.

Scorpione – Ci potrebbero essere degli improvvisi cambiamenti oggi, dovuti agli impegni delle persone che vi sono intorno, le quali potrebbero non riuscire ad esservi accanto come avevano promesso.

Se non siete più in età infantile, dovrete cercare di capirlo, ma capirlo davvero, mettendovi nei loro panni e cercando di essere, quanto più possibile, comprensivi. Arrangiatevi da soli insomma, il fondamento è tutto lì.

Sagittario – In questa giornata di venerdì rilassatevi. Avete scampato un grosso pericolo. Per oggi potrete gioire e distrarvi, brindare al vostro successo, ma cercate anche di responsabilizzarvi di più. Quello che vi attende, richiederà infatti maggiore serietà. Più le vostre ambizioni crescono, più crescono gli impegni, dunque dovrete trovare un modo per far quadrare tutto. Il migliore, è sempre circondarsi di persone di cui vi fidate e concedere loro il vostro appoggio.

Capricorno – Proteggetevi dalle intenzioni degli altri, se credete che siano poco onorevoli. Fondamentalmente, vi basterà prendere le distanze da coloro che non ritenete abbastanza in linea con i vostri pensieri. Se fino ad ora li avete spalleggiati, è ovvio che si possa creare un po’ di confusione, per questo sarà fondamentale avere le idee chiare e cercare di spiegarlo a chi ne chiederà conto! E’ un vostro diritto cambiare idea, così come lo è il loro di ricevere una spiegazione.

Acquario – Liberatevi dalla sensazione di oppressione, che provate in questo momento. Sfogatevi in qualsiasi modo, provate con delle passioni, delle distrazioni, lo sport, insomma, dovrete raggiungere una certa pace interiore. E’ fondamentale per non alterare i vostri rapporti personali, specie quelli con la famiglia, perché dovranno essere fonte di supporto nei prossimi mesi e non certo di ostacolo alla vostra piena realizzazione.

Pesci – In questa giornata di venerdì lavorate assiduamente, affinché tutti i vostri piani per i prossimi giorni, vedano la luce. E’ molto importante darsi degli obiettivi e rispettarli in questo momento, perché potreste cambiare quelle cose che non vi piacciono di voi. Migliorare e migliorarsi, è sempre un vostro pallino, un chiodo fisso quasi. Quando vi rallentano, o vi rallentate da soli, ecco che vi sentite subito in colpa per non aver fatto abbastanza. Questo loop potrebbe concludersi.

