Oroscopo di Paolo Fox 8 novembre: tutto su amore e lavoro di questo lunedì

Ariete – Luna e Venere sono contrario, occhio in amore alle parole che usi. Sul lavoro, non ci sono tante occasioni che promettono bene!

Toro – Luna favorevole, buone notizie per l’amore. Sul lavoro, periodo migliore rispetto al passato, ma i risultati non arriveranno ora!

Gemelli – La Luna non è in opposizione, lasciati andare all’amore anche perché dal 10 sarà nel tuo segno. Sul lavoro, cerca di fare il punto della situazione: arriveranno delle polemiche!

Cancro – Luna e Venere sono in opposizione, in amore oggi meglio avere calma e pazienza. Sul lavoro, cerca di evitare i conflitti, non stai avendo successo come forse speravi!

Leone – Giornata che promette bene in amore, ma cerca di parlare entro il 10. Sul lavoro, novità in arrivo: mantieni la calma e la concentrazione!

Vergine – In amore la giornata sarà di recupero. Sul lavoro, meglio evitare i conflitti: potresti essere circondato da persone invidiose, occhio!

Bilancia – In amore oggi qualcosa non va e un problema in famiglia potrebbe cambiare gli equilibri nel corso della giornata. Sul lavoro, se devi iniziare qualcosa potrebbero esserci dei dubbi: tu vuoi sempre essere preciso, fare tutto nel modo giusto!

Scorpione – In amore ora potresti essere attratto da una persona speciale, chissà! Sul lavoro, il momento è buono per chi vuole mettersi in gioco!

Sagittario – La Luna non è dalla tua parte, ma hai ugualmente voglia di amare. Sul lavoro, il periodo è di recupero, non hai ancora ottenuto quello che avresti voluto!

Capricorno – Oggi e domani la Luna e Venere sono con te, approfittane perché in amore arriveranno belle emozioni. Sul lavoro, se devi affrontare delle discussioni fallo e parla in modo chiaro!

Acquario – Il periodo in amore promette bene e dal 10 la Luna sarà dalla tua parte. Sul lavoro, le società ora devono consolidarsi, forza!

Pesci – Giornata interessante in amore, si recupera. Sul lavoro, cerca di evitare le polemiche e gli scontri!

