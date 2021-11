Oroscopo di Paolo Fox 30 ottobre: in amore per single e coppie sarà un sabato speciale

Ariete – Momento importante per i sentimenti: cambiamenti in arrivo. Sul fronte lavoro, è il momento di farti avanti. Forse avrai un incontro importante per il futuro.

Toro – Hai bisogno di fare chiarezza in amore: sappi, però, che non sei tu il problema. La ‘colpa’ è di una persona che non è convinta di quello che fa. Per il lavoro, i prossimi tre mesi saranno importanti per definire una situazione e capire come muoversi.

Gemelli – C’è un pò di stanchezza, piccole discussioni da gestire. Anche sul lavoro, la giornata non è delle migliori: sei nervoso e stanco.

Cancro – Venere tornerà nel tuo segno nelle prossime settimane e questa è un’ottima notizia. Se vivi un legame da tempo potrai trovare nel partner conforto.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – E’ arrivato il momento di fare dei chiarimenti. C’è chi deve fare una scelta tra due persone o chi è molto arrabbiato con qualcuno. Sul fronte lavoro, questo è un momento ottimo per investire.

Vergine – In amore ti consiglio d’essere cauti e prudenti: le parole potrebbero ferire. Sul fronte lavoro, avrai molto da fare: la situazione astrale prevede un cambiamento importante, non perdere questo treno.

Bilancia – Giornata intraprendente per i sentimenti con il Sole che è nel tuo segno. Sei un pò nervoso per quanto riguarda il lavoro: stai cercando di risolvere troppi problemi contemporaneamente.

Scorpione – La Luna è favorevole e dal 2 novembre Venere non sarà più contraria. Notizie ottime per i sentimenti. Sul fronte lavoro, sei un pò confuso, ma è normale: hai troppo cose da fare.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – Sei un pò agitato. E’ arrivato il momento di capire se dare o meno una svolta alla tua vita. Sul fronte lavoro, ecco in arrivo tante nuove possibilità. I liberi professionisti devono evitare le complicazioni.

Capricorno – Mattinata positiva per l’amore: potrebbero arrivare belle occasioni. Non fartele scappare. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo interessante, soprattutto per tutti coloro che hanno vissuto una crisi negli ultimi mesi.

Acquario – Giornata favorevole per i sentimenti. Se sei single da tempo potrai incontrare nuove persone. Sul fronte lavoro, hai tante responsabilità: vorresti essere più libero e fare le cose che più ti piacciono.

Pesci – I cuori solitari non devono temere e non devono pensare di essere sfortunati solo perché puntano su persone sbagliate. Sul fronte lavoro, se ci sono stati rallentamenti ora si può ripartire.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 30 ottobre: in amore per single e coppie sarà un sabato speciale proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.