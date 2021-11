Oroscopo di Paolo Fox 29 ottobre: giornata nel segno dell’amore questo venerdì

Ariete – In amore hai voglia di fare pace con una persona, ci sono state delle incomprensioni. A lavoro, entro la fine di questo mese sarà possibile concludere un accordo.

Toro – In amore il mese di ottobre si conclude con la possibilità di vivere una bella emozione.

Gemelli – In amore se hai da fare una rimostranza è meglio parlare entro domani. A lavoro stai facendo il punto della situazione, avresti bisogno di collaboratori.

Cancro – In amore sei a un bivio e devi fare una scelta importante per il tuo futuro. A lavoro è in arrivo un’informazione importante.

Leone – In amore non avrai difficoltà a dire come la pensi e a mettere il partner con le spalle al muro. A lavoro potresti avere forti discussioni con colleghi e superiori.

Vergine – In amore il fine settimana è decisamente positivo per la coppia. A lavoro novembre è un mese che partirà alla grande.

Bilancia – In amore ritorna la voglia di fare progetti per le coppie appena formatesi. A lavoro non sottovalutare un incontro che in questi giorni può diventare positivo.

Scorpione – In amore se c’è una relazione che non funziona, oggi possono tornare piccole ansie. A lavoro se hai cause legali in corso oppure ci sono delle questioni che devi discutere, non puoi pretendere che tutto si risolva in fretta.

Sagittario – In amore oggi c’è una bella situazione astrologica. A lavoro circondati di persone giuste.

Capricorno – In amore i prossimi tre giorni sono molto interessanti e soprattutto domenica ci sarà una piccola svolta in amore. A lavoro sono in arrivo ottime possibilità.

Acquario – In amore è il momento giusto per fare una pausa di riflessione. A lavoro è il caso di rimandare incontri spinosi.

Pesci – In amore è meglio esternare i propri pensieri oggi senza aspettare la fine del mese. A lavoro prenditi qualche giorno di riposo.

