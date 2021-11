Oroscopo di Paolo Fox 28 ottobre: giovedì importante per questioni d’amore e lavoro

Ariete – In amore la Luna è opposta, è possibile che riaffiorino vecchi dissapori. A lavoro vorresti cambiare tutto.

Toro – In amore questi giorni sembri talmente preso da problemi familiari che passa in secondo piano. A lavoro giornata di contrasti, attenzione alle discussioni con i tuoi superiori.

Gemelli – In amore ancora qualche ostilità nella coppia, nuovi incontri per chi è single. A lavoro devi fare una scelta, questo è un periodo ancora un po’ pesante per le spese.

Cancro – In amore hai il timore che qualcosa non va con il partner, ma è solo una impressione. A lavoro ottime notizie per chi ha questioni in sospeso.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – In amore nel corso di questa giornata la Luna torna nel tuo segno zodiacale, troverai coraggio di dire quello che pensi al tuo partner. A lavoro puoi fare un passo in più.

Vergine – In amore situazione in lieve miglioramento, attenzione a non fare passi falsi. Per i lavoratori autonomi e indipendenti sono in arrivo grandi soddisfazioni.

Bilancia – In amore grazie a Venere favorevole, oggi per chi è single ci sono opportunità di incontri. A lavoro dopo due giorni molto pesanti adesso è arrivato il momento di riposarti.

Scorpione – In amore bisognerà fare il punto della situazione se non ci sono stati problemi, adesso comandi tu. A lavoro il consiglio è quello di recuperare un po’ di serenità, avresti bisogno di qualche sicurezza in più.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – In amore la Luna favorevole assieme a Venere risveglierà la passione nella coppia. A lavoro se hai iniziato un nuovo lavoro o desideri portare avanti qualcosa di nuovo non demoralizzarti.

Capricorno – In amore giornata di chiarimenti con il partner. A lavoro non sei il tipo che passa inosservato, quando ti appassioni a un lavoro riesci a fare meglio di tutti gli altri.

Acquario – In amore la Luna è opposta, è possibile che riaffiorino vecchi dissapori. A lavoro vorresti cambiare tutto, ma ci sono piccoli problemi economici.

Pesci – In amore le coppie che hanno vissuto una piccola crisi tra il 23 e il 24 ottobre devono mantenere la calma fino al 31. A lavoro c’è un progetto importante i dirittura di arrivo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 28 ottobre: giovedì importante per questioni d’amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.