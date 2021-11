Oroscopo di Paolo Fox 27 ottobre: sarà un mercoledì nel segno dell’amore

Ariete – In amore oggi non tutto va come vorresti, vuoi mettere alla prova il partner per vedere come reagisce. Sul lavoro, oggi meglio non farsi avanti, pazienta ancora un po’ e occhio alle questioni economiche!

Toro – Nuove conquiste in amore, la giornata promette bene, ma se hai già una storia tranquillo perché tutto va alla grande. Sul lavoro, ci sono problemi contrattuali da risolvere, forse qualcosa è cambiato rispetto al passato!

Gemelli – Il cielo promette bene e le coppie che hanno avuto una crisi possono tirare un sospiro di sollievo. Sul lavoro, Giove è favorevole e apre a nuove prospettive!

Cancro – Se ti interessa una persona è arrivato il momento di parlare a cuore aperto, con chiarezza. Sul lavoro, sei un po’ stanco, ma Marte dal 30 tornerà dalla tua parte!

Leone – In amore è il momento di risolvere i problemi, soprattutto quelli nati nelle coppie da tempo insieme. Venerdì sarà una giornata di confronti. Sul lavoro, hai troppe cose da fare e poco tempo!

Vergine – In amore chi è in crisi deve fare il punto della situazione, scendere a compromessi e fare chiarezza. Sul lavoro, il periodo promette bene ed entro la fine del mese le tue idee saranno brillanti e soddisfacenti!

Bilancia – In amore occhio alle parole perché qualche frase potrebbe far nascere delle incomprensioni. Sul lavoro, oggi qualcosa non va come vorresti ma la colpa non è tua!

Scorpione – La Luna e il Sole sono dalla tua parte, sei molto affascinante e potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, nuove prove in arrivo, ma anche nuove incombenze e responsabilità!

Sagittario – In amore è il momento di chiarire, cercate di dedicare più tempo alla vostra storia. Sul lavoro, buone novità in vista del futuro, grandi soddisfazioni!

Capricorno – In amore basta con le discussioni, potrebbero solo rovinarti la settimana. Sul lavoro, non ci sono grandi cambiamenti, ma stai facendo dei passi in avanti in vista del futuro!

Acquario – In amore se ci sono problemi meglio chiarirli oggi, non aspettare domani. Sul lavoro, sii più diplomatico, tutto si sta risolvendo, ma occhio alle parole: pesale bene prima di usarle, potresti rovinare qualcosa!

Pesci – In amore se riesci aspetta il 5 novembre per parlare e fare chiarezza. Sul lavoro, miglioramenti in arrivo, continua così!

