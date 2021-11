oroscopo-di-branko:-le-stelle-del-mese-di-novembre-al-femminile!

Oroscopo di Branko di novembre: ecco amore, lavoro e salute per tutti i segni

ARIETE – Cara Ariete, il tuo mese di novembre sarà caratterizzato – purtroppo – da un transito sfavorevole di Venere. Il pianeta dell’amore, già a partire dal giorno 5, potrebbe portare qualche scombussolamento nella tua vita di coppia. In ambito lavorativo, al contrario, riuscirai a ritrovare un po’ di equilibrio e serenità dopo un ottobre con Mercurio in opposizione che ti ha messa a dura prova. Le buone notiziearriveranno verso la fine del mese.

TORO –Cara Toro, il mese di novembre sarà decisamente favorevole per il tuo segno per quanto riguarda i sentimenti, grazie al sostegno di una bella Venere attiva già a partire dal giorno 5. Non altrettanto fortunato, invece, l’ambito del lavoro: l’opposizione del pianeta Mercurio (che durerà fino al giorno 24) porterà degli ostacoli o dei rallentamenti sul tuo percorso. Marte, anche lui in opposizione, rischia di farti sentire

GEMELLI – Cara Gemelli, finalmente il mese di novembre ti regalerà un po’ di sollievo sotto il profilo sentimentale! Dopo un ottobre con Venere in opposizione, adesso potrai ritrovare un po’ di pace nella tua vita di coppia. Se sei di nuovo single, avrai modo di ricominciare prima di tutto da te stessa. Attenzione, invece, all’ambito del lavoro: se hai da fare delle richieste o da avanzare qualche proposta, meglio agire prima del giorno 24, quando Mercurio entrerà in opposizione…

CANCRO – Cara Cancro, purtroppo – a partire già dal giorno 5 – il pianeta Venere entrerà in opposizione al tuo segno e vi resterà per diversi mesi. Si tratterà di un periodo difficile per quanto riguarda i sentimenti, in cui anche le relazioni più stabili veranno messe a dura prova… Decisamente meglio, invece, sul fronte lavorativo, in cui potrai contare sull’appoggio di Marte e Mercurio, pronti a regalarti nuove opportunità e tutta l’energia che ti servirà per coglierle al volo!

LEONE –Cara Leone, se il mese di ottobre ti ha regalato delle buone notizie per quanto riguarda l’ambito del lavoro, quello di novembre non sarà purtroppo altrettanto prodigo: a partire dal giorno 5, infatti, il pianeta Mercurio ti volterà le spalle e – assieme a un Giove in posizione sfavorevole – potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai tuoi progetti. Marte in posizione sfavorevole rischia di farti sentire un po’ di stanchezza in più sia fisica che mentale.

VERGINE –Cara Vergine, se il mese di ottobre è stato piuttosto complicato per quanto riguarda i sentimenti, novembre ti regalerà un po’ di serenità e qualche buona notizia in più. Venere, infatti, tornerà attiva in tuo favore già a partire dal giorno 5, pronta a portare alla tua coppia comprensione reciproca e passione. Per le single non mancheranno le occasioni d’incontro, favorite anche da un bel Mercurio, in aspetto positivo fino al giorno 24. Il cielo sarà favorevole anche per le questioni lavorative.

BILANCIA – Cara Bilancia, il mese di ottobre è stato decisamente favorevole per il tuo segno, sia sotto il profilo sentimentale che sotto quello professionale. Novembre rischia di essere meno entusiasmante: a partire dal giorno 5 non potrai più contare sulla congiunzione di Mercurio e sull’appoggio di Venere. Nella tua vita di coppia potrebbero nascere dei conflitti, mentre sul lavoro potresti trovarti a discutere con capi e colleghi per veder riconosciuti i tuoi meriti.

SCORPIONE – Cara Scorpione, il mese di novembre sarà decisamente fortunato per il tuo segno che – a partire dal giorno 5 – accoglierà il pianeta Mercurio in congiunzione! Finalmente potranno arrivare le buone notizie che aspettavi, specie se riguardano l’ambito del lavoro. Anche l’amore, tuttavia, sarà favorito dal pianeta Venere, pronto a tornare attivo in tuo favore a partire dal giorno 5. Marte nel segno continuerà a regalarti tanta forza ed energia per tutto il mese.

SAGITTARIO –Cara Sagittario, ottobre è stato davvero entusiasmante per il tuo segno sotto il profilo sentimentale, ma adesso – a partire dal giorno 5 – il pianeta Venere abbandonerà la tua porzione di cielo per spostarsi nel Capricorno. Non preoccuparti: potrai godere ancora a lungo dei benefici del suo transito e la tua storia d’amore avrà modo di crescere. A partire dal giorno 24 sarà Mercurio a entrare in congiunzione, pronto a regalarti tante belle novità sul lavoro.

CAPRICORNO –Cara Capricorno, sei pronta ad accogliere Venere nel tuo segno? Si tratterà di un transito lunghissimo, che durerà per mesi, e ti regalerà una grande forza e molta fortuna nell’ambito dei sentimenti. Molte di voi potranno prendere decisioni importanti assieme al loro partner che riguarderanno il vostro futuro. Torna la fortuna anche nell’ambito del lavoro, con un bel Mercurio attivo a partire dal giorno 5 che sbloccherà finalmente una situazione che vi sta a cuore.

ACQUARIO – Cara Acquario, il tuo mese di novembre, purtroppo, risentirà del transito sfavorevole di Mercurio, che potrebbe portare qualche rallentamento nel tuo avanzamento professionale, finora inarrestabile! Non preoccupartene troppo, però: si tratterà solo di contrattempi momentanei: con Giove e Saturno nel segno i risultati sul lungo termine non tarderanno ad arrivare! Calma piatta in amore, che ti porterà a desiderare nuove emozioni e a guardarti attorno…

PESCI –Cara Pesci, dopo un ottobre piuttosto tormentato per quanto riguarda i sentimenti, ti aspetta un mese di novembre tutto all’insegna dell’amore! A partire dal giorno 5 (e per i prossimi mesi) il pianeta Venere sarà attivo in tuo favore e ti regalerà finalmente le emozioni e la passione che desideri e sogni da tempo. Anche dal punto di vista professionale non mancheranno belle occasioni e riconoscimenti,soprattutto nel periodo compreso tra il giorno 5 e il 24.

