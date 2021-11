Oroscopo di Branko della settimana (dall’8 al 14 novembre) per tutti i segni

ARIETE – Settimana ricca di opportunità per voi, cari amici del segno dell’Ariete. In campo lavorativo e professionale, Giove e Saturno, in sestile dal segno dell’Acquario, vi sosterranno a 360 gradi. Le vostre doti saranno riconosciute, così come il vostro impegno. I riconoscimenti arriveranno, così come le ricompense. Il settore critico di questi giorni è invece quello relativo all’amore e alle relazioni in generale, comprese quelle famigliari. Venere e Plutone, in quadratura dal segno del Capricorno, vi impongono di scendere con i piedi per terra e di rispondere con responsabilità e maturità alle sfide che vi vengono poste dinanzi. I colpi di testa, in questo periodo, non sono supportati dal cielo. Attenti alle vostre reazioni, se decidete di sbattere la testa contro il muro, dovrete accettare anche il rischio di rompervela.

TORO – Tra tutti i segni dello Zodiaco, siete forse il più solare, il più altruista… Ma, come sempre accade, nessuno è perfetto e questa settimana il vostro “neo” più evidente sarà messo sotto i riflettori, cari amici del segno del Toro. Quale? Quello di avere la testa dura… di peccare, a volte, di un orgoglio troppo radicato e poco incline al confronto con gli altri. In questo periodo, nello spicchio di cielo opposto al vostro sulla ruota dello Zodiaco, avete Marte e Mercurio pronti a punzecchiarvi, sia a livello fisico che a livello mentale. Per sfruttare in maniera positiva queste energie dovreste accogliere le puntualizzazioni che arrivano dagli altri e sfruttarle per migliorarvi. Se qualcuno punta il dito contro le vostre imperfezioni, dovreste dirgli grazie. Voi invece, a causa della vostra testa dura, potreste chiudervi a riccio e rispondere con aggressività e nervosismo. Il consiglio di Diamante è quello di accettare le vostre imperfezioni, di amarle… solo così potrete modificarle in meglio.

GEMELLI – Fiducia in voi stessi, nelle vostre idee, nel vostro intuito. E’ questo che il cielo di questa settimana vi invita a ritrovare, cari amici del segno dei Gemelli! I pianeti che ruotano sopra le vostre teste emanano tutti un’energia a dir poco positiva. Il loro influsso però non è diretto ed anche questo è un bene. L’atmosfera è quella giusta, le condizioni sono ottimali, ma sta a voi la scelta di come utilizzare questo tempo. Potreste decidere di stare fermi, oppure di passare all’azione. Entrambe le scelte sono più che supportate, ma la cosa più importante è che siate voi a scegliere. Notizie importanti arriveranno a breve per quel che riguarda l’ambito lavorativo. Anche in questo caso, l’unico problema che vi si porrà di fronte sarà la scelta. Siete essere umani, quindi non potete fare tutto, dovrete prendere una decisione. Seguite il vostro istinto, vi porterà sulla strada giusta.

CANCRO – Finalmente aria nuova, cari amici del segno del Cancro! Marte e Mercurio, favorevolissimi dal segno amico dello Scorpione, vi sostengono e vi danno l’energia che vi serve per affrontare le mille incombenze pratiche che la vita, inevitabilmente, ci pone – e vi pone – di fronte. Un aiuto importante per dirimere una controversia o per arrivare a capo di un problema, vi arriverà da una persona amica. Seguite i suoi consigli, lasciatevi guidare. Il tunnel che avete dovuto attraversare , ha i centimetri contati. In amore è ora di guardarsi allo specchio. Venere, in opposizione dal segno del Capricorno, continua ad invitarvi a scendere con i piedi per terra. L’amore è poesia, ma non solo! L’amore è anche scelta e impegno concreto. Ed è proprio in questa direzione che il cielo di questi giorni vi invita ad andare!

LEONE – La capacità di autocritica è una grande risorsa, cari amici del segno del Leone, ed il cielo di questi giorni – con Marte e Mercurio in quadratura dal segno riflessivo dello Scorpione – vi invita proprio a questo. Ad analizzare per bene le vostre scelte e a decidere se continuare sulla strada intrapresa, oppure se fermarvi un attimo a decidere che direzione seguire. Sotto la lente saranno, senza ombra di dubbio, le situazioni lavorative e i progetti legati alla vostra professione. Saturno e Giove, in opposizione dal segno dell’Acquario chiedono grande impegno ed elargiscono pochi riconoscimenti. Il consiglio di Diamante è quello di non demoralizzarvi: tutta questa severità ha i mesi contati. A fine anno Giove passerà nel segno dei Pesci e da lì non vi metterà più i bastoni tra le ruote. Quindi tenete duro, i riconoscimenti che meritati arriveranno sì in ritardo, ma voi li riscuoterete con gli interessi!

VERGINE – Il periodo d’oro per le questioni di cuore è finalmente entrato nel vivo, cari amici del segno della Vergine. Venere splende più luminosa che mai nel cielo amico del Capricorno e da lì dirige i lavori per la costruzione di storie d’amore solide e durature. Questo è dunque il tempo di investire sui sentimenti. Per i single questo cielo protegge gli incontri, quindi, mi raccomando, fatevi belli ed andate incontro all’amore che sicuramente arriverà senza farsi attendere! Per chi è in comp pia, questo è il momento di fare il salto di qualità. Molti Vergine in questo periodo potrebbero decidere di acquistare casa, di mettere su famiglia di coronare una storia d’amore con il fatidico sì. Come vi ho già detto la scorsa settimana, questo periodo d’oro durerà molto a lungo, quindi vi consiglio di non avere fretta. L’astro dell’amore vi rimarrà propizio fino a marzo 2022!

BILANCIA – Come va, cari amici del segno della Bilancia? Vi siete risintonizzati sulle nuove frequenze energetiche dettate da questo cielo di novembre? Se vi conosco abbastanza, io credo proprio di sì, visto che tra i segni dello Zodiaco siete i più inclini all’adattamento. Questo è proprio il cielo giusto per investire nell’ambito lavorativo: Giove e Saturno in trigono dal segno dell’Acquario promettono il successo per i vostri progetti, ma anche riconoscimenti e avanzamenti di carriera. Un po’ meno florido il cielo dell’amora, a causa di una Venere troppo rigida e precisina che impone le regole dal segno del Capricorno. Per un segno come il vostro, che ama la libertà, è difficile sottostare alle regole di un rapporto che impone troppi paletti. Quindi, questo è proprio il momento di scegliere. Se una relazione vi opprime e non vi rispecchia appiena, questo è il cielo giusto per cambiare prospettive!

SCORPIONE – Siete la fucina di energia dell’intero cosmo, cari amici del segno dello Scorpione. Nel vostro cielo si combatte una battaglia in grado di influenzare tutti gli altri segni dello Zodiaco. Quindi i protagonisti di questi giorni siete voi. Con Mercurio, Marte e Sole nel segno siete veramente in grado di dettare le regole del gioco e di portare a casa vostra la vittoria, qualunque sia la battaglia che state combattendo. Fidatevi del vostro istinto: Nettuno in trigono dai Pesci e Plutone in sestile dal Capricorno vi indicheranno la strada parlando attraverso il vostro formidabile intuito. In amore otterrete finalmente ciò che desiderate da tempo. Vi basterà uno sguardo per conquistare anche la più difficile delle prede. Gli amori che nascono in questo periodo sono destinati a durare a lungo e crescere rigogliosi!

SAGITTARIO – Se vi conosco, almeno un pochino, voi siete quelli, cari amici del Sagittario, che preferirebbero dieci anni ai lavori forzati, piuttosto che un solo giorno di attesa. Eppure amici cari, il cielo di questi giorni, vi invita proprio a questo, alla pazienza. Come tutti i segni di Fuoco, state vivendo una fase di “vuoto cosmico”. I pianeti, che pure si danno un gran da fare nel cielo di questi giorni, non vi toccano direttamente. Questo dunque è per voi un momento di attesa. E’ necessario che voi vi fermiate un attimo ad osservare. Presto tornerete, infatti, ad essere protagonisti! A fine mese, sia il Sole che Mercurio sbarcheranno lì a casa vostra e allora il gioco della vostra vita tornerà ad essere nelle vostre mani.

CAPRICORNO – E’ un cielo veramente brillante quello che ruota sopra le vostre cari amici del segno del Capricorno… e non solo perché avete la luminosa Venere ospite lì a casa vostra, ma anche perché tutti gli altri pianeti del nostro Sistema formano degli aspetti favorevoli rispetto al vostro Sole di nascita. Le vostre doti nascoste, in questi, giorni, verranno allo scoperto. Come sempre sarete pratici, ma anche molto più creativi e stranamente estrosi. La rigidità che un po’ vi contraddistingue lascerà il campo alla flessibilità e alla curiosità. In amore sarete molto più espansivi, darete di più e riceverete molto dagli altri e soprattutto dal partner. Sul lavoro, così come nella vita privata, Mercurio, Sole e Marte in sestile dallo Scorpione, vi daranno gli strumenti per fare il salto di qualità.

ACQUARIO – Se c’è un momento dell’anno in cui è proprio necessario fare appello alle energie potenti di Giove e Saturno, in transito nel vostro spicchio di cielo, quel momento è proprio questo, cari amici dell’Acquario. Giove è – scusate il gioco di parole – apertura verso gli altri e giovialità, Saturno è pazienza, tenacia, capacità di stare con i piedi per terra, anche facendo dei sacrifici. Ebbene, cari Acquario, perché vi servono queste forze? Perché in questi giorni sentirete più di chiunque altro l’influsso di quadrature potenti. Urano in quadratura dal Toro vi darà delle scosse che potrebbero farvi innervosire non poco. Mercurio, Marte e Sole, in quadratura dal segno dello Scorpione, vi punzecchieranno sia a livello fisico che a livello mentale. Attenti a non scattare, a non prendere decisioni affrettate a rispondere con un sorriso a chi vi vuole far saltare i nervi. Di fronte alle tante sollecitazioni scomodo, il consiglio di Diamante è quello di guardare. E se qualcuno vuole portarvi alla rissa, ricordate le parole del caro vecchio Dante: non ri curar di loro, ma guarda e passa!

PESCI – Se dovessi stilare una classifica dei segni più fortunati della settimana, voi cari amici dei Pesci, otterreste sicuramente il primo posto. In questi giorni, non avete infatti alcun pianeta scomodo rispetto al vostro Sole di nascita. Mercurio, Marte e Sole in trigono dal segno dello Scorpione vi danno forza, tenacia, intuito, ma anche quel piglio pratico che serve a far funzionare le cose. Questo è un cielo ottimo per il lavoro e per la crescita professionale. Approfittatene. Anche in amore il terreno è fertile e ben irragato dall’energia degli astri. Venere in sestile dal segno del Capricorno vi dona quel giusto equilibrio tra voglia di coccole e voglia di indipendenza. Quindi riuscirete ad attrarre il partner grazie alla vostra sicurezza interiore. In alcune situazione farete un passo indietro e questo attirerà l’altro verso di voi e farà sprizzare alle stelle la passione!

