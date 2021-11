Oroscopo di Branko 28 ottobre: mettete salute e amore prima di ogni cosa questo giovedì

Ariete – Oggi sarete più esigenti e più concisi, ma non dimenticate come gestire gli altri. Lo stress improvviso è probabile, rimanete calmi e seguite le vostre priorità. Rimanere sulle vostre posizioni non vi porterà da nessuna parte.

Toro – L’atmosfera oggi sarà costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso.

Gemelli – Otterrete, per la giornata di oggi, i risultati positivi di qualcosa che ha avuto inizio quattro settimane fa. Siete pronti ad affrontare tutto e ne sarete capaci!

Cancro – La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete: è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio.

Leone – State per scoprire alcuni trucchi che rendono più facile la vita con chi vi circonda. Rimanete fedeli a voi stessi senza rimanere sulle vostre! State usando la vostra energia senza accorgervene ma il vostro livello è abbastanza alto.

Vergine – Oggi sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono.

Bilancia – Il vostro approccio informale oggi vi permetterà di superare le preoccupazioni ed di evitare gli ostacoli. Cogliete l’occasione per abbandonare alcune abitudini che si basano su false premesse.

Scorpione – Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico.

Sagittario – Percepirete tutto come una sfida oggi: pensate davvero che sia un bene? La vostra energia è un bene prezioso, non sprecatelo per un nonnulla ma salvaguardatela per le cose che contano.

Capricorno – Variabili e mutevoli, il vostro umore riflette la vostra reticenza interiore. Siete più sensibili al dispendio di energia oggi e non ci sono segni che ritroverete un equilibrio.

Acquario – I vostri legami con i più giovani vi porterà gioia. Liberatevi da dubbi inutili. State ascoltando di più il vostro corpo e questo renderà più facile mantenere un equilibrio.

Pesci – La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale.

