oroscopo-dell’amore-del-mese-di-novembre-per-single-e-coppie

Gemelli – Novembre potrebbe non essere un mese memorabile per il cuore, tuttavia, potrebbe pure non comportare grossi problemi, per cui, alla fine dei conti, potreste chiudere abbastanza sereni. Abbastanza vuol dire che comunque qualche emozione contraddittoria ad inizio novembre e qualche equivoco verso la fine dovrete pure metterlo nel conto. Un conto che rimane in pareggio o in vantaggio, visto che l’appoggio di Saturno e Giove varranno a mantenere solidi tutti i vostri buoni propositi.

Oroscopo amore coppia

Se la vostra relazione è datata, se avete famiglia e figli , molto probabilmente questo mese passerà con voi alle prese con impegni domestici e lavorativi. Siete concentrati sulle faccende pratiche, come è normale che debba essere, ma ciò non toglie che qualche attenzione in più a ciò che non è immediato (romanticismo e tenerezze varie…) ma che serve per sentirvi soddisfatti, bisognerà pure prodigarla. Se invece siete all’inizio, avanzerete lenti, con lo scopo di conoscervi meglio e approfondire una conoscenza che apprezzate sempre più.

Oroscopo amore single

Avete appena incontrato una persona che vi piace? L’umore sembra sereno e di conseguenza vuol dire che vi sentirete soddisfatti, certi che presto stabilirete un buon punto fermo nella vostra vita. Se non esiste ancora nessuno, probabilmente rimarrete sempre in cerca ma senza troppe ansie, come a volte capita: nel frattempo, penserete a voi, al tempo libero, agli amici e al divertimento.

Più di tutto, insomma, più che le emozioni sfrenate, questo mese sembra attirarvi la stabilità emotiva.

Cancro – Tanta energia vorrà dire tanta grinta. Oltre che molta, moltissima passionalità. Insomma, per quanto riguarda l’erotismo e le emozioniquesto novembre si annuncia davvero intenso. Ma se cercate certezze, sicurezza a prova di bomba, forse dovrete fare un passo indietro. Questo mese si candida per essere emozionante, non stabile. Potreste provare una girandola di emozioni incredibili, ma nel conto dovete mettere che saranno di tutti i colori: quelli che vi piacciono ma pure quelli che vi piacciono meno.

Oroscopo amore coppia Il problema principale potrebbe essere uno e uno solo, pure se mascherato: l’eros. Se non ne avete abbastanza, il rischio sarà di prendervela con il partner per problemi, per così dire collaterali: ovvero pretesti, pure se motivati e circostanziati. Certo, se avete altri problemi, oggettivi e importanti, e magari i capelli grigi, ignorate il paragrafo e portate pazienza. Ma per la maggior parte di voi questo novembre potrebbe essere intrigantissimo e speciale o dare vita a molta insofferenza. Niente vie di mezzo. Oroscopo amore single Ecco un bel mese, interessante e movimentato. Il cielo parla di grinta, audacia, sensualità: come poi andrete a tradurre queste qualità nel vostro quotidiano, dipenderà dalle circostanze personali (ma pure generali: basta ricordare l’anno prima…).

Con questo quadro, peccato rimanere a fantasticare guardando il soffitto: agite, uscite, guardate, osservate, chattate, chiedete contati nuovi, fatevi notare dal vivo e sui Social.

Cupido premia gli audaci, chi saprà conquistare e sedurre. Sarà un novembre molto caldo!

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Il nervosismo, costantemente presente dietro le quinte per tutto il mese, pronto a farsi sentire e a creare problemi, potrebbe non essere il massimo per vivere al meglio l’amore. E per voi purtroppo non sempre sarà facile rimanere distaccati, comprendere alcune dinamiche nascoste dietro certe situazioni e agire di conseguenza. Insomma, novembre vi chiederà parecchia prudenza e molta pazienza. Nonostante tutto, qualche momento divertente riuscirete a viverlo, specie ad inizio e a fine mese.

Oroscopo amore coppia

Avrete già capito che questo novembre potrebbe non scorrere del tutto liscio e che qualche litigio dovrete pure metterlo nel conto. Però, con un minimo di accortezza e se la vostra unione è solida, c’è rispetto e soprattutto c’è amore e c’è sincerità, questo mese non sarà altro che uno di quei periodi nervosi che toccano in sorte a tutte le relazioni normali, quelle vere e reali, non quelle da bacini e cuoricini buone solo per pubblicare foto sui Social. Insomma, accettate che potreste provare molta rabbia verso il partner (e vale anche luilei): e ciò non toglie che si può anche amare.

Oroscopo amore single

Se non farete nessun tipo di incontro, non lamentatevi. Arriveranno tempi migliori ma soprattutto pensate che vi siete risparmiati i classici flirt complicati: persone sfuggenti, familiari invadenti, amici di mezzo e via dicendo e sospirando.

Dunque avrete già capito che questo novembre potrebbe risultare complesso anche se siete single e in cerca. Non è che non avrete occasioni ma queste potrebbero virare verso situazioni che definire inaspettate rimane un diplomatico eufemismo. Siate sempre molto prudenti.

Vergine – Con il cielo che vi aspetta a novembre potreste realizzare parecchi desideri. A partire dalla passione, che riceverà sollecitazioni intense e magnifiche, per finire con le emozioni, che dopo qualche iniziale momento di assestamento, decolleranno verso l’alto per farvi assaggiare nuove sensazioni, più profonde e fluide. Si tratta di indicazioni generiche, che ciascuno di voi concretizzerà nella sua situazione personale: parliamo di emozioni, non di relazioni. Quindi fatene tesoro e non abbiate paura di sguinzagliare il vostro cuoricino nell’azione!

Oroscopo amore coppia

Se avete famiglia, figli o semplicemente convivete, eccovi tutti indaffarati a progettare e approntare iniziative rivolte alla casa e al futuro. Qualcuno di voi potrebbe decidere di adottare un animaletto, giusto per saggiare come si comporta il partner e capire così se sia il caso di allargare la famiglia. Altri, titolari di relazioni ormai rodate da tantissimi anni, penseranno ai viaggi e al divertimento: tempo di svagarvi, se il vostro dovere lo avete già compiuto. E la passione? Il cielo inclina, e molto, ma l’incendio dovrete determinarlo voi!

Oroscopo amore single

Novembre potrebbe essere un ottimo periodo per trovare l’amore! Per voi, questo mese sarà la stagione della passione, del corteggiamento, dei desideri in primo piano. Non nascondetevi dietro la difficoltà di incontrare persone valide, comunque vera e oggettiva, ma trovate il modo di allargare il giro delle vostre amicizie, anche sfruttando le opportunità offerte dal Web.

Un modo come un altro per fare più incontri e capire chi avete davanti senza mettervi subito troppo in discussione. Eros e passione saranno favoritissimi.

Bilancia – Il cielo di novembre appare piuttosto smorto per amore ed emozioni, ad eccezione di qualche giornata concentrata verso il principio del mese. Potreste provare insoddisfazioni spiccate, dovute al desiderio di sperimentare emozioni più vivaci, oppure essere alle prese con una situazione che non riguarda direttamente l’amore ma che comunque finisce per incidere sul vostro stato d’animo. I transiti punteranno il dito sui ricordi, sui bisogni non appagati, sulle paure nascoste, che quanto più agiscono sotto la superficie, tanto più vi condizionano.

Oroscopo amore coppia

Molti di voi saranno alle prese con tensioni e difficoltà derivati dalla famiglia o dall’abitazione, che finiranno per incidere pure sulla serenità. Ma se la vostra relazione è solida, come sarà per la maggior parte di voi, vivrete solo un momento in cui ritagliarvi dei momenti romantici all’interno di giornate frenetiche e nervose sembrerà una vera sfida. Per pochi di voi, le emozioni sfuggenti invece potrebbero essere un campanello di allarme, che segnala che qualcosa non funziona: per voi, occhi aperti e cercate di andare a fondo con sincerità.

Oroscopo amore single

Con un cielo così poco stimolante sembra improbabile che Cupido possa venire a trovarvi. Tuttavia, a parte che bisognerà anche considerare il tema natale (magari in Bilancia avete solo il Segno, il Sole?), mai dire mai. Perché potreste pure fare un incontro importante (Giove in Acquario è pur sempre simbolo di fortuna!), ma di mezzo potrebbero esserci complicazioni dovute alla famiglia. Nulla che non possiate affrontare e risolvere, ovviamente, ma siate accorti e non prendete mai di petto nessuna situazione.

Scorpione – Quante emozioni vi aspettano questo mese! Come nota dominante, ci sarà Marte, il vostro pianeta, che passerà proprio in Scorpione tutto novembre. Questo vorrà dire che il vostro carattere di base, il vostro modo personale di vivere l’amore, verrà esaltato, a tratti forse esasperato (se, ad esempio, siete gelosi e possessivi). Di sicuro, però, sarete anche molto passionali, sensuali, e avrete voglia di assaggiare la profondità più coinvolgente di ogni sensazione. Una grinta combattiva che vi renderà magnetici come non mai. Oroscopo amore coppia Questo mese vietato non prendervi cura della passione! Pure perché le vostre esigenze saranno spiccate e se non vivrete momenti appaganti, romantici e sensuali, potreste comportarvi con aggressività e fare i polemici o i criticoni. Ma di certo saprete coinvolgere il partner e vivere le sperienze che sognate. Qualcuno di voi, alle prese con famiglia e doveri, potrebbe lasciarsi condizionare dal timore per il futuro (lavoro o denaro). Scacciate questi pensieri e cercate di concentrarvi anche sull’amore: è importante! Oroscopo amore single Novembre potrebbe essere un ottimo mese per trovare l’amore! Avrete voglia di flirtare, di amoreggiare, di passioni forti e saporite. Ma bisognerà anche sapervi prendere per il verso giusto: amate gli sguardi intensi, quelli che vi fanno vibrare l’anima, non solo l’appetito fisico. Per cui, meglio privilegiare un atteggiamento poco irruente, che lasci spazio all’immaginazione e permetta al desiderio di crescere attraverso la curiosità e il mistero.

Chi saprà sfiorare questi tasti vi stregherà per sempre!