oroscopo-dell’amore:-cosa-dicono-le-stelle-segno-per-segno

Gemelli – La Luna nel secondo campo ti chiede di fare bene i tuoi calcoli prima di proporre un nuovo investimento ad una persona con cui collabori, che è molto più ansiosa di te. Mercurio e Marte in Bilancia ti rendono molto intraprendente e coraggiosa. Non c’è nulla che ti possa distogliere dal raggiungimento dei tuoi obiettivi. Dovresti però ricordarti di non trascurare la vita di coppia. Il partner si lamenta.

Cancro – La Luna nel tuo Segno ti rende particolarmente emotiva e ti fa piangere anche in circostanze in cui dovresti agire in maniera calma e risoluta. Mercurio e Marte in aspetto dissonante ti stanno mettendo in difficoltà in diversi contesti, sia familiari che lavorativi. Non senti di avere la giusta forma fisica per reggere ritmi tanto stressanti. In campo sentimentale ti piacerebbe che niente cambiasse.

Leone – La Luna nel dodicesimo campo ti suggerisce di prendere un po’ di tempo per stare sola con te stessa e riflettere su alcune situazioni importanti per la tua vita. In campo sentimentale Venere ti sta facendo innamorare di una persona che ti sembra finalmente quella giusta per te. Tuttavia, Saturno ti mette costantemente in guardia da eventuali errori di valutazione. Sul lavoro sei molto frenetica.

Vergine -La Luna nel settore delle amicizie ti esorta ad accettare diverse proposte che ti vengono fatte per andare in qualche locale o in qualche ristorante a svagarti un po’. Purtroppo, in campo sentimentale non riesci a trovare un po’ di pace e hai paura che la tua storia sia giunta al capolinea. In ambito lavorativo i Pianeti in Bilancia ti ricordano di non sottovalutare alcuni vincoli di natura burocratica.

Bilancia – La Luna in aspetto dissonante porta qualche piccolo contrattempo in ambito lavorativo, ma puoi cavartela anche con il semplice aiuto dei tuoi colleghi. Mercurio e Marte nel tuo Segno ti rendono proattiva, brillante e comunicativa. Non esistono attività in grado di mandarti in tilt perché hai fiducia nelle tue capacità. In campo sentimentale ti diverti a flirtare con una persona che ti affascina.

Scorpione – La Luna in Cancro ti avvolge in un velo di magia e ti consente di trascorrere una giornata gioiosa e spensierata, all’insegna del buonumore. È giunto il momento di rispolverare le speranze e continuare a credere che anche i miracoli siano possibili. Sul lavoro ti stai impegnando per dar luce a un progetto che ti entusiasmerà nelle prossime settimane. In amore qualcuno ti sorprende con un regalo.