Oroscopo della fortuna: i segni più fortunati dal 25 al 31 ottobre

Oroscopo di lunedì 4 ottobre: la verità delle stelle per questo inizio settimana

Ariete Tutto quello che dovevi dire e fare l’hai già detto e fatto la settimana scorsa quando a sollecitarti ci si è messa anche la Luna piena. Adesso proprio come il lupo dopo la caccia grossa hai solamente voglia di andare a digerire nella tua caverna, magari con anche una lupacchiotta che ti faccia le coccole. Perché non dimenticarti che se Marte ti indispettisce c’è sempre Venere (a favore) pronta a darti uno zuccherino.

Toro – Goditi questi ultimi giorni di pace nei quali ti senti come spaparanzato sul divano la domenica pomeriggio dopo un pranzo a cinque portate almeno quando nessuno attorno a te sembra minacciare il tuo indiscusso potere sul telecomando. Ecco, in questi giorni non ti sentirai minacciato nemmeno dalla convocazione dell’assemblea generale in ufficio o da una raccomandata lasciata dal postino nella casella delle poste. Gemelli – La cosa che odierete di più fare in questi giorni sarà attendere: che sia la fidanzata che sta finendo di truccarsi, la signora alla cassa del supermercato che predispone con un po’ troppa cura gli oggetti nei sacchetti della spesa oppure l’autobus che non passa mai, in tutti i casi le vostre lamentele potrebbero decisamente superare il limite. Anzi, proprio quelle attese amorose che di solito vi stuzzicavano adesso vi irritano come i primi freddi sulle mani.

Cancro – Per festeggiare Halloween non dovrai nemmeno impegnarti più di tanto con trucco e parrucco perché la tua espressione naturale è già abbastanza spaventevole di suo. In effetti vorresti davvero vederci tutti morti e non solamente cosparsi di sangue finto al sapore di ketchup! Diciamocelo che non lo reggi proprio più questo Marte che ti rende antipaticissimo e cattivissimo, tu che vorresti soltanto essere dolce come un marshmellow nella cioccolata calda.

Leone – Goditi quest’ultima settimana nella quale ti sentirai sexy e affascinante come Marylin Monroe quando scende dalla scala con un vestito rosa shocking in “Gli uomini preferiscono le bionde”. Anche tu sarai tutta ancheggi e occhiatine e non vedrai l’ora di rispondere con dei risolini civettuoli a chiunque ti faccia un complimento. È proprio vero che anche le lodi bisogna saperle accogliere e tu lo sai fare meglio di una tazza di latte che accoglie i cereali.

Vergine – Ti senti di buon umore e attraente come quando esci dalla visita dalla dietologa nella quale hai dovuto confessare di aver sgarrato e anche parecchio… Sta di fatto che con Venere che ti dà fastidio non hai nessuna voglia di rigidità e quasi quasi rimetti anche in discussione la tua granitica fedeltà a qualsiasi genere di rapporto interpersonale. Che siano tranquilli i fidanzati perché i tuoi tradimenti saranno al massimo con l’estetista per un bel massaggio rilassante o, ancora meglio, con le amiche per una serata di pettegolezzi particolarmente viperi.

Bilancia – Ti consiglio di sfruttare fino all’ultimo giorno questa sensazione di impavida audacia: non sembri aver paura di niente e ti lanci nelle situazioni con la stessa voglia di una patatina che si tuffa felice nella friggitrice ad olio bollente. Non ti si vedeva così dai tempi delle lotte studentesche quando falsificavi la giustificazione di nascosto dopo aver saltato la scuola per scendere in piazza. Che adrenalina.

Scorpione – Sta tornando la tua stagione caro Scorpione e tu dopo settimane nelle quali mediti e ti sei sentito inerme come un peperoncino sott’olio, adesso sei pronto per essere buttato nel soffritto di uno spaghetto alla puttanesca. Si stanno risvegliando tutte le facoltà sia fisiche sia mentali (e ovviamente anche quelle erotiche) un po’ come quando ritorna attiva la circolazione sanguigna dopo il formicolio alle gambe. Anzi, adesso sì che sei pronto a sgambettare come una ballerina di cancan!

Sagittario – Sarà assolutamente impossibile turbare il tuo buon umore perché tu ti senti fortunato come Gastone, il cugino fortunato di Paperino, e anche se qualcosa dovesse apparentemente andare storto risponderai con un sorriso, sicuro che all’ultimo momento si aprirà un paracadute e addirittura che si prospetteranno situazioni anche migliori.

Capricorno – Anche questa settimana non hai nessuna intenzione di impegnarti per essere simpatico e, anzi, se qualcuno dovesse inciampare di fronte a te ti spanceresti dalle risate alla faccia del politically correct. Sta di fatto che tutta questa tensione di Marte a sfavore non sai più se ti rende perfido e anche un po’ sadico oppure decisamente stremato. In ogni caso l’unica tua location ideale è il piumone.

Acquario – Questa sensazione di essere perfetto per qualsiasi situazione, argomento, interlocutore meglio di una presa multipla con adattatore universale durerà ancora qualche giorno quindi, conoscendoti, so che non perderai tempo e cercherai di flirtare, con o senza secondi fini, con più persone possibili. Non ho dubbi che resteranno tutti stregati da te.

Pesci – Il brutto di quando avete Venere in quadratura è che vi sentite attraenti come un rubinetto con le gambe e la mattina i vostri tormenti iniziano davanti all’armadio per continuare lungo tutta la giornata davanti alle spunte blu di WhatsApp che sembrano proprio non volervi dare pace. Anche solo l’invio di un’emoticon con gli occhi a cuore è il risultato di ore ed ore di ripensamenti indecisi.

