Oroscopo del mese di novembre: cosa dicono le stelle segno per segno!

Ariete – Ma quanto siete indaffarati? Il mese di novembre inizierà con parecchi impegni e forse anche un po’ di nervosismo dovuto all’organizzazione che non sempre funzionerà come vorreste voi. Ma basterà poco ed eccovi nuovamente al timone, efficienti e organizzatissimi. Per amicizie, tempo libero, social compresi, il periodo migliore riguarderà la fine di novembre, con gustose novità che non vedrete l’ora di far sapere al mondo intero.

Anche le emozioni andranno sull’altalena ma alla fine potreste trovare la quadra.

Toro – La stagione autunnale rispecchia poco le esigenze di un Segno primaverile come il Toro. Questo mese infatti potrebbe rivelarsi pesante, impegnativo, a tratti perfino faticoso da non credere, ma se rifletterete e lascerete andaretutto ciò che non funziona, nonostante lo stress vedrete che questo periodo sarà alla base di una fase diversa della vostra esistenza, più appagante e corrispondente a quelli che sono i vostri valori interiori.

Potreste iniziare da qui: capire che cosa volete voi, non che cosa credete di volere perché ve lo impongono società, famiglia, partner, amici, social… Gemelli – Qualche emozione discordante per pochi giorni ad inizio mese e un po’ di confusione verso gli ultimi giorni: nel complesso, novembre si annuncia scorrevole, se non addirittura piacevole in parecchie circostanze. Forse a qualcuno di voi mancherà quel clima dinamico e coinvolgente che ha vissuto in precedenza, ma siamo nel cuore dell’autunno e probabilmente è anche normale che i ritmi siano più rilassati e ci siano meno impegni nel tempo libero. Stabilità, un pizzico di fortuna e la capacità di godervi gli affetti familiari completano questo quadro.

Cancro – La nota caratteristica di questo novembre sarà l’energia, che si manifesterà sotto forma di determinazione e di forza di volontà, ma anche sotto forma di resistenza fisica. Insomma, potrebbe essere un periodo molto interessante, in grado di dare la sveglia anche ai più pigri e indecisi di voi, e spingerli a cambiare alcune situazioni che non procedono per il verso giusto. Spiccherete per socializzazione, per comunicativa e voglia di aprirvi al mondo: facile vedervi chiacchierare a destra e a manca, pure sui Social.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Che periodo movimentato! A tratti potreste trovarlo parecchio faticoso, a causa dei sussulti, dei cambiamenti, delle novità che sembrano non darvi tregua. Non meravigliatevi se vi sentirete spesso stanchi e irritabili: normale finire per essere nervosi con tutte le sollecitazioni cui andrete incontro voi. Tuttavia, fate attenzione a non sbottare nel momento meno opportuno e con la persona meno indicata: non avete certo bisogno di ulteriori complicazioni come quelle che potrebbero seguire ad una vostra frase impulsiva e avventata.

Vergine – Novembre vi elargirà molti favori: vi aspetta un cielo splendido che metterà in luce la vostra comunicativa, vi renderà più grintosi, determinati e socievoli. Dunque un ottimo periodo per rinsaldare i rapporti familiari, specie se di recente ci sono stati disguidi: se ci saranno tensioni domestiche anche questo mese, specie ad inizio e a fine novembre, avrete sempre la possibilità e l’occasione di appianare ogni divergenza. Sarete dinamici, inarrestabili, pieni di ottime idee e colmi di vitalità: davvero una fase costruttiva.

Bilancia – Il cielo di novembre non comporterà grandissime meraviglie, perché sembra proseguire nel solco di quanto già intrapreso, dunque si tratterà di osservare gli sviluppi di azioni messe in cantiere in precedenza. Per novità positive, saranno eccellenti i primi e gli ultimi giorni del mese, che vi gratificheranno con emozioni autentiche e maggiore socievolezza. Nella parte centrale invece potreste sentirvi spesso inquieti o irrequieti, come se vi mancasse qualcosa. Cercate di andare a fondo e non ignorate mai nulla.

Scorpione – Novembre, il mese del vostro compleanno per la maggior parte degli Scorpioncini, vi vedrà agguerritissimi e comunicativi. Il cielo infatti vi regalerà tanta energia, che riguarderà sia la forza fisica che quella interiore. Nel complesso, le emozioni saranno positive, ma nel conto dovrete mettere parecchi imprevisti che per qualcuno di voi potrebbero essere piuttosto destabilizzanti. Ma con stelle così grintose c’è da scommettere che risalirete in fretta la china e affronterete ogni circostanza, per quanto complessa possa essere.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – Mercurio e Venere saluteranno il vostro Segno la prima ad inizio mese, il secondo alla fine. Ma per la maggior parte del tempo non ci saranno aspetti particolari, a parte quelli relativi ai pianeti più lenti (ovvero Giove, Saturno e Nettuno).

Dunque, con tutta probabilità, questo novembre potrebbe non comportare parecchie novità, ma per quelli di voi che ne hanno vissute in abbondanza in precedenza questa sarà una bella notizia.

Sarà dunque il mese giusto per riflettere e pianificare: a fine novembre inizia il periodo del vostro compleanno.

Capricorno – Novembre vi regalerà situazioni promettenti, emozioni e pure un pizzico di fortuna. In cielo sfilano stelle da Red Carpet, pronte a premiarvi con l’Oscar per il Segno più affascinante e grintoso del mese. Dunque, fuori di metafora e di iperbole, sappiate che queste giornate potrebbero essere utili per prendere decisioni delicate, capire come muovervi in circostanze particolari, dare un taglio netto ai problemi e guardare al futuro con maggiore serenità.

Del resto, sì, ve lo siete proprio meritato, dopo tante fatiche e imprevisti!

Acquario – Novembre si annuncia come un mese abbastanza impegnativo. Un po’ a causa della stanchezza che sembra accompagnarvi, ma soprattutto sarà per il nervosismo che per molti di voi potrebbe prendere la forma della polemica e della critica continua. Insomma, non vi andrà bene niente e non vi rilasserete mai. Sarete stancanti per voi e per le vostre forze e anche per chi vive con voi, che potrebbe sognare solo un po’ di tregua! Occhio a non mettere in cantiere troppi progetti. Qualcosa migliora a fine mese.

Pesci – Vivacità, dinamismo, emozioni positive e anche tanta grinta: novembre sembra annunciarsi come un mese perfetto, o quasi. Giusto perché non crediate di aver vinto tutto il possibile, ad inizio e a fine mese le stelle vi presseranno un po’, con qualche momento di tensione e magari un battibecco passeggero in famiglia o con gli amici.

Nel complesso però sarà un mese favoloso per impostare i vostri progetti, e anche per dedicarvi al vostro tempo libero e godervela un po’. Non si può mica solo pensare al dovere!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo del mese di novembre: cosa dicono le stelle segno per segno! proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.