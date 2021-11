norma,-l’opera-lirica-su-raidue:-autore,-trama-e-personaggi

In seconda serata RaiDue celebrerà i 220 anni dalla nascita di Vincenzo Bellini con il capolavoro “Norma”, in una puntata del programma “Italia all’opera”.

Oggi, sabato 6 novembre, in seconda serata RaiDue e Rai Cultura dedicherà il suo programma “Italia all’opera” all’anniversario della nascita di Vincenzo Bellini, con una delle sue opere più famose: “Norma”. La Rai, in collaborazione con la Regione Siciliana e il Comune di Catania, racconterà le bellezze della città di Catania e del “Teatro Massimo Vincenzo Bellini”, intitolato proprio in onore del musicista.

L’affascinante scoperta sarà raccontata all’attore Alessio Boni, che condurrà gli spettatori nelle città e nei luoghi a cui il musicista era più legato.

“Italia all’Opera” è un programma di Giovanna Ciorciolini e Stefania Bove con la regia di Fabio Vannini. Un viaggio nella cultura, nella musica e nella bellezza delle città italiane, attraverso alcuni dei più importanti teatri d’opera italiani. In particolare questa sera sarà l’attore Alessio Boni a condurre gli spettatori nelle città e nei luoghi a cui il musicista era più legato.

L’opera Norma di Vincenzo Bellini il 6 novembre su RaiDue

Una delle opere più ascoltate e apprezzate dell’artista è sicuramente “Norma”, composta da due atti, tratto dalla tragedia “Norma, ou L’Infanticide” di Louis-Alexandre Soumet. La prima messa in scena di questa opera è stata al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre del 1831, inaugurando la stagione di Carnevale e Quaresima 1832. La prima però non fu apprezzata dal pubblico per vari motivi, uno dei quali è stata l’indisposizione della più celebre cantante lirica del XIX secolo, Giuditta Pasta, e alla presenza in Teatro di un gruppo avverso sia a Bellini.

La trama si dipana nella Gallia, al tempo dell’Impero Romano, e dunque ancora invasa dai Celti, e nella quale è presentato in forma più o meno velata il mito di Medea. L’opera ha una donna come protagonista, che divenne molto famosa grazie all’interpretazione di grandi soprani del passato, tra cui Maria Callas, Joan Sutherland e Montserrat Caballé.

