meteo-7-novembre:-migliora-il-clima-in-quasi-tutta-l’italia

Il meteo per domenica 7 novembre prevede un miglioramento climatico per il Centro-Sud, ma peggiora tra lunedì e mercoledì. La giornata di oggi, 7 novembre, trascorrerà all'insegna del bel tempo soprattutto nei settori centro-meridionali dove nei giorni scorsi il meteo è stato avverso. Il clima favorevole però durerà poco, infatti gli esperti affermano un ritorno del maltempo tra le giornate di lunedì e mercoledì.

Il meteo prevede un’Italia più stabile sulla prospettiva meteorologica, ma non ovunque, infatti saranno soleggiate le regioni al Nord Italia, salvo qualche nube in transito e temperature in calo. Per quanto riguarda il Centro-Sud si prevede una giornata all’insegna dell’instabilità con precipitazioni su Toscana e Sardegna durante il pomeriggio. In serata invece le piogge si sposteranno lungo le coste del medio-alto Tirreno e in Liguria. Il Sud e soprattutto la Sicilia si distingueranno per il caldo anomalo rispetto alla stagione. Ecco le previsioni meteo nello specifico: Meteo Nord Italia 7 novembre 2021

Al Nord Italia si potrà godere di un tempo stabile nelle prime ore del mattino, salvo qualche nubi che potrebbero portare a fenomeni su Liguria e Veneto. Al pomeriggio continua il maltempo su Liguria e Appennino, asciutto altrove. In serata continueranno le piogge sui medesimi settori, mentre sarà più sereno sugli altri settori.

Centro

Al mattino si prevedono cieli molti nuvolosi nelle regioni centrali della Penisola, che potranno portare a deboli piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio ancora nubi con piogge deboli o moderate sui medesimi settori. In serata ancora coperto altrove con temporali su Lazio, Abruzzo e Marche.



Sud e Isole

Il Sud Italia sarà caratterizzato da nuvole in transito sulla maggior parte delle regioni che porteranno a piogge di lieve intensità sulle Isole Maggiori e coste della Campania. Al pomeriggio ancora qualche pioggia in Campania che si estenderà fino a raggiungere la Sardegna, mentre sui versanti Tirrenici si prevede un agglomerato di nubi. In serata nuove piogge in arrivo sulla Sicilia, mentre non si prevede nessuna variazione di rilievo altrove.

