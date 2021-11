“L’Italia diversa dagli altri paesi”. Quarta ondata e vaccini, la verità di Ilaria Capua

Ilaria Capua preferisce guardare “al bicchiere mezzo pieno”. L’oggetto è ovvio: a In Onda su La7 nella puntata di sabato 6 novembre si parla di coronavirus e più in particolare di quarta ondata. Per la virologa, in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio, “i contagi tornano a salire in paesi che hanno un basso tasso di vaccinazione, basta pensare alla Russia ma anche alla Germania”. Per questo secondo l’esperta l’Italia può stare abbastanza tranquilla. A quel punto la domanda sorge spontanea e la conduttrice chiede della terza dose.

“Va fatta assolutamente, noi abbiamo le dosi di vaccino contro il Covid quindi dobbiamo farla”. Nel mirino anche la durata di copertura: “Come quasi tutti i vaccini non è che se lo fai una volta, sei immunizzato per sempre – spiega -. Dopo alcuni mesi il vaccino ha una copertura più bassa, soprattutto per gli anziani e i pazienti fragili”.

Oltre ai vaccini, negli ultimi il Regno Unito ha approvato anche la pillola Merck. Per la Capua però va fatta una distinzione: “Solo il vaccino permette di prevenire, per questo bisogna continuare a vaccinarsi con o senza pillola”. Un chiaro messaggio quella della virologa in diretta tv.