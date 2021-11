imprese:-camera-commercio-milano-premia-la-resilienza-in-tempi-di-covid

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – Il premio ‘Impresa e Lavoro’ promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi torna in presenza al Teatro alla Scala di Milano – dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria – e riserva un premio speciale alle imprese che durante la pandemia Covid si sono distinte per azioni di sostenibilità e resilienza. In tutto sono 49 le imprese premiate e 85 i lavoratori, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa. Tra le imprese, si segnala in particolare F.lli Pisa, orologeria del settore commercio attiva a Milano da 80 anni continuativi. Tra gli 85 lavoratori premiati, hanno raggiunto i 40 anni di attività lavorativa continuativa Loredana Orsenigo (De Padova) e Maria Adele Luisa Villa (Terno scorrevoli).

“Quest’anno, dopo la pausa imposta dal Covid, il Premio “Impresa e Lavoro” ha un significato in più. È il riconoscimento della capacità di reazione del mondo imprenditoriale e della sua vitalità. Una capacità che ha permesso a migliaia di imprese di superare i momenti più difficili della pandemia attraverso processi di adattamento e di innovazione. Ed è su queste capacità che si basa il ritorno a nuova normalità, precondizione per una nuova crescita economica e sociale della nostra città e del Paese”, spiega Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

“Sono orgoglioso di partecipare al conferimento di questo premio, centrato su un tema essenziale per la crescita del territorio e del Paese: il lavoro. In questo momento difficile, dettato da una pandemia che non ha risparmiato nessuno e che ha messo alla prova la capacità di resistenza del tessuto sociale, è ora di guardare avanti, ai nuovi orizzonti della ripresa. Dalla digitalizzazione alla formazione di nuove competenze; dal trasferimento tecnologico, alla transizione verde, ai temi avveniristici dello spazio. Mi auguro che questo riconoscimento sia di buon auspicio per il futuro delle nostre imprese” è il commento di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano.