ignazio-boschetto,-la-fidanzata-ana-paula-guedes:-“tornato-a-sorridere”

La vita privata di Ignazio Boschetto, uno dei cantanti de Il Volo, la fidanzata Ana Paula Guedes: “Tornato a sorridere”.

Tornano in televisione e saranno ospiti del programma di Canale 5, Verissimo, i tre cantanti che compongono il gruppo di lyric pop de Il Volo. Uno dei 3 membri del gruppo Il Volo, Ignazio Boschetto, è quello che negli ultimi tempi sta suscitando maggior interesse. Il cantante nato a Marsala nel 1994 è figlio di Caterina e Vito.

A fine febbraio di quest’anno, il suo papà è morto improvvisamente, stroncato da un malore improvviso. Un lutto che ha segnato profondamente il giovane cantante, che ha anche una sorella più grande di lui, di nome Antonina. Il cantante – negli ultimi mesi – ha ritrovato l’amore, insieme alla nuova fidanzata Ana Paula Guedes.

Per lui, è stato un anno difficile, ma appunto grazie alla giovane nuova fiamma le cose sembrano essere riprese ad andare nel verso giusto. Sicuramente, avrà modo di parlarne nel corso della trasmissione di Canale 5, insieme a quelle che sono le notizie che riguardano la band e il loro futuro.

Cosa sappiamo di Ignazio Boschetto del Volo e della fidanzata Ana Paula Guedes

La fidanzata del noto e giovane cantante è molto conosciuta nel suo Paese di origine: si tratta di una ballerina professionista 27enne, nota per far parte da diverse edizioni del cast Dança dos Famosos, versione brasiliana del nostrano Ballando con le Stelle. Sono diversi i settimanali di gossip che sostengono che grazie a lei è “tornato a sorridere”.

Oltre 450mila follower sul suo profilo Instagram, Ana Paula Guedes, in Brasile, è anche un’amatissimo influencer, che promuove in particolare prodotti per la cura e la bellezza del corpo. A soli 13 anni, Ana Paula Guedes ha iniziato a insegnare danza nella scuola dove ha studiato. Per caso o per destino, la ballerina ha iniziato una parabola ascendente di primo livello.

In un’intervista, Aninha, come viene chiamata dalle persone a lei più vicine, parla della sua carriera, tra danza e studi di ingegneria. “Ho fatto il provino per la tv nel 2011, quando avevo 17 anni. Ho dovuto aspettare di compiere 18 anni per debuttare” – ha raccontato – “Sono andata avanti con lo studio e le prove allo stesso tempo. Quando vogliamo e ci piace quello che facciamo, quando abbiamo amore, passione , consegna… Possiamo trovare il tempo per fare tutto. Ne sono la prova vivente”.

