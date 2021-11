Filippo Mancini, la bufala sul figlio di Roberto: “Il padre è Dossena!”

Tutti conoscono e rispettano Roberto Mancini. Ct della nazionale, ex trequartista dal piede fatato ed ex allenatore di Lazio, Inter, Manchester City… Un po’ di meno invece si sa della sua famiglia. Roberto ha tre figli, tutti avuti dall’ex moglie Federica Morelli. Il primo, Filippo, nato nel 1990. Poi ci sono Andrea, del ’92, e Camilla, del ’94. Proprio su Filippo, in questi giorni, si sono diffuse scomode chiacchiere… sul suo vero padre!

I due figli maschi di Roberto Mancini hanno tentato di seguire le orme paterne, dedicandosi al calcio giocato. Camilla, invece, è una schermitrice di talento, specializzata nel fioretto. Ma chissà cosa sognava papà Roberto per il futuro dei suoi due figli maschi… Se li immaginava in campo, con la maglia di una forte squadra di serie A? O magari sperava di poterli convocare, un giorno, per i Mondiali?

Le carriere non troppo felici di Filippo e Andrea Mancini

Filippo Mancini, che è il primogenito, è nato quando suo padre vinceva lo Scudetto con la Sampdoria. Sembrava dovesse avere nel sangue il pallone, e in qualche modo ha provato a farsi notare come professionista. Ma la sua carriera non è mai decollata. Ha inizialmente fatto parte degli Allievi Regionali dell’Inter nell’anno 2005. Ha persino esordito in prima squadra, con suo padre in panchina, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2007-08.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Italia campione d’Europa: la telefonata di Mancini a ‘Oronzo Canà’

Passato in prestito al Manchester City, sempre sotto la gestione del padre, Filippo è finito ai margini del progetto. Ha giocato nell’Entella e poi è finito nel campionato americano. Attualmente gioca sulla fascia per la Nova Southeastern Sharks, squadra minore dell’università di Davie, in Florida.

Male il primo, meglio il secondo?

Andrea Mancini, il secondogenito di Roberto Mancini, ha iniziato come Filippo nelle giovanili dell’Inter. Dopo essere passato senza incidere al Manchester City, ha trovato collocazione nella seconda squadra del Valladolid in Spagna.

Poi è migrato negli Stati Uniti, dove ha giocato per le squadre del Dc United e del New York Cosmos. All’improvviso, il passaggio in Ungheria. Oggi, Andrea Mancini, dopo una carriera da giocatore non proprio indimenticabile, ha deciso di abbandonare precocemente il campo per dedicarsi al ruolo di dirigente sportivo.

La bufala sul vero padre di Filippo Mancini

Ma torniamo al primo figlio del Mancio. Su alcuni forum sta rimbalzando una notizia che mette in discussione il legame di sangue fra Filippo e suo padre Roberto. Come dicevamo, Filippo è nato a Genova, nel ’90, quando Roberto Mancini guidava la Samp verso lo Scudetto. Bene, un racconto un po’ particolare ripostato qui e lì, su social e forum di tifosi, mette in ridiscussione la storia…

La cronaca ufficiale narra che Mancini conobbe Federica Morelli, napoletana di Chiaia, a Cortina. Se ne innamorò follemente, si fidanzò, e dopo nove mesi venne alla luce il piccolo Filippo… Ma adesso c’è anche una verità alternativa. Di sicuro, poco rispettosa nei confronti di papà Roberto e di mamma Federica!

Ecco come comincia il racconto: “Non tutti sanno questo aneddoto sul Mancio e sul suo figlioletto, classe 1990, nato a Genova il 13 ottobre…”. Protagonista della storia il calciatore Giuseppe Dossena, detto Beppe, compagno di squadra di Mancini.

Secondo la storiella, Dossena, si sarebbe appartato con la moglie di Mancini, a casa di Vialli… E ciò avrebbe dato il via a un furioso litigio nello spogliatoio blucerchiato.

Secondo l’autore del racconto, dopo la nascita di Filippo Mancini, la gradinata nord di Marassi (la sezione occupata dai tifosi rossoblu), al primo derby, avrebbe intonato un coro di cui ancora oggi si parla. Questo il testo: “E Filippo non lo sa che Dossena è il suo papà!“.

Siamo ovviamente di fronte a una vecchia bufala, una notizia senza fondamento, ma di cui ancora si chiacchiera goliardicamente nell’ambiente dei tifosi… Il web fa il resto: il racconto, recuperato chissà come, sta rimbalzando forte sui social, fra sorrisi divertiti e solite esagerazioni…

The post Filippo Mancini, la bufala sul figlio di Roberto: “Il padre è Dossena!” appeared first on Ck12 Giornale.