filippo-e-andrea-mancini:-i-figli-sulle-orme-del-padre-roberto

Filippo e Andrea Mancini, Roberto il celebre allenatore azzurro ha 3 figli con la sua prima moglie Federica Morelli e sono Filippo nato nel 1990, Andrea nel 1992 e Camilla nel 1994.

I due figli maschi entrambi hanno seguito le orme del padre, diventando due calciatori professionisti, Filippo nasce a Genova il 13 Ottobre 1990, proprio mentre suo padre militava per la Sampdoria.

Entrerà negli Allievi Regionali dell’Inter nel 2005, mentre suo padre allenava la prima squadra dei neroazzurri, esordirà in prima squadra durante gli ultimi 10 minuti nella vittoria avutasi con il 3-0 contro la Reggina nel ritorno di ottavi in Coppa Italia tra il 2007 e il 2008.

Mentre il 31 Gennaio 2008 l’Inter cederà il calciatore in prestito al Manchester City, mentre a Luglio del 2008 verrà rilasciato e ceduto dall’Inter. Tra il 2008 e il 2009 partirà per Monza con suo fratello minore Andrea.

Nel 2011 tornerà al Manchester City con la sua squadra di riserva, mentre nel Giugno 2013 verrà ceduto dalla squadra inglese, diventando un free agent, ovvero un giocatore senza contratto.

Mentre Andrea, nace il 13 Agosto del 1992, comincerà la sua carriera nell’Inter come calciatore della squadra regionale Giovanissimi tra il 2005 e il 2006.

Filippo e Andrea Mancini, hanno seguito la stessa carriera del padre diventando calciatori professionisti

La stagione successiva dal 2008 al 2009 lascerà i neroazzurri per un periodo di tempo in prestito nelle giovanili del Monza, giocherà con suo fratello, per poi essere ceduto dall’Inter nel 2009 e a Novembre 2011 verrà ingaggiato nelle giovanili Under 21 del Manchester City.

Il 3 Novembre 2011, verrà ceduto in prestito per un mese all’Oldham Athletic, mentre il 25 Maggio 2012 il Manchester City rilascerà il giocatore per poi permettergli di firmare un contratto di circa un anno con il club spagnolo Real Valladolid.

Mentre il 19 Giugno 2013 firmerà con il club della lega ungherese Budapest Honvéd, mentre si trova a Budapest, il giocatore avrà modo di giocare 23 partite per poi segnare 2 goal.

Collezionerà 11 presenza nel campionato ungherese, per poi firmare un contratto il 9 Settembre del 2016 con i New York Cosmos della North American Soccer League.

