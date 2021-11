eleonora-daniele,-il-dramma-del-fratello-luigi-in-un-libro-straziante

Eleonora Daniele sta per uscire con un libro confessione in cui racconta il dramma del fratello Luigi. La giornalista e conduttrice padovana (concorrente alla seconda stagione del Grande Fratello) sviscera ogni particolare del rapporto incredibile e difficile che aveva con il fratello. E confessa tutto il suo dolore…

Sta per uscire per l’editore Mondadori un libro firmato da Eleonora Daniele, l’amata presentatrice di Storie italiane. Il titolo è: Quando ti guardo negli occhi, sottotitolo, “Storia di Luigi, mio fratello”. Il volume sarà in distruzione in tutte le librerie fisiche e online dal nove novembre.

Eleonora racconta suo fratello Luigi, affetto da autismo

Luigi, il fratello di Eleonora, è venuto a mancare nel 2015. Aveva quarantaquattro anni. Sappiamo che era affetto da autismo e che non è mai riuscito a esprimersi verbalmente per comunicare con gli altri.

La Daniele ha voluto ripercorrere la vita di questo fratello in un libro che è un po’ una biografia e un po’ un’analisi sociologica di un problema legato alla comprensione e all’accoglienza della diversità.

Senza paura, la presentatrice ha aperto il proprio cuore, si è scavata dentro, per raccontare l’amato fratello e il lungo dramma della sua malattia. Con la sua scrittura Eleonora ha voluto prestare la voce a un uomo che non parlava. Per raccontare il disagio infinito, le difficoltà delle cure, ma anche l’incredibile affetto che legava Luigi alla sua famiglia.

La famiglia di Eleonora Daniele

La Daniele ha due sorelle molto più grandi, e poi aveva Luigi, più grande di lei di sei anni. Tutta la famiglia viveva a Saonara, in provincia di Padova. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato di quanto stretto fosse il suo rapporto con Luigi. Nonostante fosse affetto da autismo e non riuscisse a parlare, il fratello maggiore era molto legato a Eleonora, così come la Daniele era affezionata a lui.

La presentatrice si emoziona ricordando anche i momenti più duri. Come durante l’adolescenza, quando Luigi aveva delle crisi e poteva diventare molto aggressivo. Con sé stesso o contro gli altri. “Mi poteva anche picchiare e tirare i capelli”, ha confessato al Corriere.

Eppure, Eleonora era la più amata da Luigi. I due comunicavano con lo sguardo. E quel rapporto ha insegnato tanto alla Daniele. Soprattutto l’esigenza di dover andare oltre le apparenze, comprendere i silenzi. In più, in qualche modo, ha accresciuto il suo senso morale. Anche per questo, spiega Eleonora, oggi lavora in tv e ha tanto interesse nel raccontare con la giusta sensibilità le storie degli altri.

Ma la presentatrice ha anche il coraggio di raccontare le sue remore e i suoi rimpianti. Quando i suoi genitori sono invecchiati e Luigi è diventato troppo grande e ingestibile, Eleonora, che all’epoca aveva solo quattordici anni, ha visto il fratello lasciare casa. Era stato mandato in istituto. Per questo la giornalista oggi si sente ancora in colpa…

