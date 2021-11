“Basta teorie complottiste”. Ranucci la spara sul vaccino e la Capua lo ridimensiona: “Se ho visto il programma? No, perché…”

A In Onda piccolo spazio è dedicato alla polemica che ha travolto Report e Sigfrido Ranucci. In merito è stata interpellata Ilaria Capua, la virologa da tempo residente in Usa. L’esperta mette subito in imbarazzo i conduttori, David Parenzo e Concita De Gregorio: “Non ho visto la puntata del programma di Ranucci perché negli Stati Uniti non si vede la Rai”.

A questo punto la conduttrice di La7 è costretta a fargli un breve riassunto, finito il quale la Capua dice la sua. “La terza dose deve essere fatta, è importante far capire alle persone che siamo nella fase endemizzazione. questo virus sta circolando da un paio di anni”. Da qui la frecciata a Ranucci: “Ma perché uno si deve ammalare quando c’è il vaccino? Basta teorie complottiste, di virus ne circola ancora parecchio, basta vedere cosa succede a Trieste o nelle altre città che hanno una copertura vaccinale bassa“.

A far scatenare la polemica le parole del giornalista Rai in merito alla somministrazione della terza dose del vaccino contro il coronavirus: “La terza dose è il business delle case farmaceutiche”. Per poi difendersi: “Quando mi accusano di ‘qualunquismo sul business della terza dose da parte delle aziende farmaceutiche – ha dichiarato – , voglio dire che noi non abbiamo fatto altro che raccontare quello che lo stesso manager della Pfizer ha detto ai propri investitori in un incontro riservato a marzo”.