Travis Scott, chi è il rapper: dagli esordi al dramma del live mortale

Travis Scott ha ottenuto grandissimo successo fin dal primo album pubblicato nel 2008. Ha scritto anche per la famosa serie tv

Travis Scott è ormai divetato un punto di riferimento per i giovani americani e non che amano il rap. All’anagrafe si chiama Jacques Berman Webster II, oltre a cantare un produttore discografico ma è conosciuto anche con il nome di LaFlame.

La carriera ha avuto inizio nel 2008: ha preso subito il volo e ha raggiunto alti livelli, senza mai fermarsi. A ogni successo ne è seguito un altro tanto cheè stato chiamato il Re della musica.

Per varie volte è stato nominato in diverse categorie agli MTV Music Awardse e ha ricevuto 5 nomination ai Grammy in tre anni tra il 2018 e il 2020. Nel 2019 ha raggiunto ancora più popolarità quando ha inciso un bravo per Game of Thrones, una delle serie più popolari in tutto il pianeta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travis Scott, calca al festival di Astroworld: otto morti e diversi feriti

Nato in Texax nel 1991, dopo il diploma ha frequentato la University of Texas San Antonio; non ha però mai concluso gli studi per dedicarsi completamente alla musica. Vola a New York ma deve cavarsela da solo perché i genitori non condividono la sua decisione e non vogliono finanziare i suoi sogni.

Con un amico di vacchia data, Chris Holloway, forma un duo, The Graduates, che lascia nel 2008 per dare inizio alla sua carriera da solita con il primo EP Myspace. Ma il percorso dura poco perché si lancia in un altro progetto in comune. L’anno seguente forma un nuovo duo, The Classmates, insieme all’amico di scuole OG Chess.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morta Kikka Cavenati, stilista e modella: aveva 28 anni

Rispetto alla precedente esperienza questa volta il lavoro è più produttivo e insieme pubblicano Buddy Rich nel 2009 e Cruis’n’ USA, nel 2010. Arrivanoperò litigi soprattutto per motivi finanziari. Nel 2012 si separano e Travis Scott riprendere la via del solita, queata volta definitivamente e con maggiore successo.

The post Travis Scott, chi è il rapper: dagli esordi al dramma del live mortale appeared first on Ck12 Giornale.