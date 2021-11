Ecco che fine ha fatto Tammy Patton, la star di Vite al Limite irriconoscibile: l’ultima foto pubblicata poco fa su Facebook.

Per quanto sia accattivante osservare i percorsi di estrema perdita di peso che si svolgono a Vite al Limite, a volte i finali sono meno che soddisfacenti. Questo perché le storie degli individui morbosamente obesi presenti nello show spesso non sono ben chiarite alla conclusione di ogni episodio.

Quindi gli spettatori si chiedono: cosa gli è successo? Sono statiin grado di ottenere l’intervento chirurgico e alla fine raggiungere il loro peso obiettivo? Uno degli ultimi casi simili è quello di Tammy Patton, che aveva 41 anni quando giunse a una recente edizione del reality show per morbosamente obesi.

Nel corso del programma, la donna ha ammesso: “Il mio corpo è in costante dolore a causa dello sforzo che ho su di esso. E ogni giorno peggiora. Perché ogni giorno, qualcosa di nuovo fa male. E mi sento come se fossi intrappolata in questo corpo”. Insomma, davvero la donna non sa come reagire in questa situazione.

L’ultima foto di Tammy Patton di Vite al Limite: è davvero irriconoscibile

Le sue due figlie, Alize, 19 anni, e Serenitti, 21, vivevano con Tammy per aiutarla a prendersi cura di lei; anche la madre di Tammy si era recentemente trasferita per dare una mano. Insomma, in tanti si sono presi cura e riempito di attenzioni la donna, che a un certo punto ha scelto di cambiare.

“A questo punto, la mia dipendenza dal cibo mi sta portando a peggiorare di giorno in giorno perché non riesco a smettere di mangiare per il comfort di cui ho bisogno, quella felicità che mi dà”, ha detto Tammy, che mangiava costantemente. Tammy Patton ha spiegato che i suoi problemi con il cibo sono iniziati quando aveva 9 anni. A quel punto, la sua famiglia ha iniziato ad avere problemi finanziari a causa della dipendenza dalle droghe di suo padre.

Sono passati diversi mesi da quando Tammy Patton ha lasciato il programma condotto dal dottor Now e che in Italia va in onda su Real Time. Sono in tanti a chiedersi se la sua situazione sia cambiata e occorre ammettere che le cose per lei sembrano andare molto meglio. Lo testimonia tra l’altro la foto che ha pubblicato ieri sul suo profilo Facebook e che trovate sopra. Davvero è irriconoscibile, sembra un’altra donna.

