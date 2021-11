roberta-rei,-single-o-fidanzata:-il-mistero-della-vita-privata-della-iena

Roberta Rei è una delle giornaliste più note della trasmissione di Italia 1. Sono in molto a chiedersi se è impegnata

Roberta Rei ha una folta chioma riccia, una caratteristica fisica che spesso sui social ha scatenato l’ironia quando con Veronica Ruggeri e Nina Palmieri si è seduta al tavolo della conduzione de Le Iene. Loro che nel programma sono entrate come inviate, per relizzare i loro servizihanno girato il mondo.

Roberta, napoletana 36enne, è conosciuta da telespettatori proprio grazie alla trasmissione di Italia 1. Laureata in Lingue presso l’Università partenopea Orientale, ha studiato in particolare il cinese e ha la passione per l’atletica leggera. Riesce a coniugare i due sogni quando vola verso il paese del dragone come interprete per le Olimpiadi.

Torna in Italia, frequenta un Master in giornalistmo presso l‘IULM e collabora per Rainews, Il Fatto Quotidiano, la Repubblica e vince il premio Giuseppe D’Avanzo per la realizzazione di un reportage sui migranti.

Dopo Agorà di RaiTre è entrata nella squadre de Le Iene nel 2016 occupandosi in particolare delle tematiche che conosce meglio delle altre: l’ambiente, la criminalità organizzata e l’immigrazione. È molto legata a Napoli e ama viaggiare. Il suo profilo Instagram è ricco di foto del luoghi che visita e ovviamente non manca la città natale.

Ha una grande amicizia con il collega Giulio Golia, anche lui napoletano. Non si sa molto della sua vita privata e sentimentale. Non ci sono scatti con eventuali compagni. Oltre ai luoghi che visita, per passione o lavoro, ci sono tanti selfie.

