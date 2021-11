“Primo caso al mondo”: la scoperta-choc sul coronavirus, ecco chi è risultato positivo

Anche le iene sono positive al Covid. No, non stiamo parlando di quelle televisive che da anni vanno in onda su Italia1, ma proprio degli animali. Si tratta del primo caso al mondo di contagio della specie, riscontrato in due esemplari che vivono all’interno dello zoo di Denver, capitale del Colorado (Stati Uniti). A riferirlo è il Guardian, che dà anche conto dei sintomi accusati dagli animali.

Stando alle analisi effettuate dal laboratorio di veterinaria nazionale, tra i sintomi riscontrati soprattutto la tosse. Per arrivare alla scoperta delle iene positive al Covid, tutto partito da molti leoni che si sono ammalati: a quel punto lo zoo tramite il laboratorio ha testato i campioni di una varietà di animali, tra cui appunto le iene maculate. E da questi campioni due iene sono risultate positive al virus, aggiungendosi agli undici leoni che lo avevano contratto in precedenza, insieme a due tigri e a un leopardo delle nevi.

“Le iene – si legge in una nota rilasciata dallo zoo – sono note per essere altamente tolleranti all’antrace, alla rabbia e al cimurro. Per il resto sono sane e ci si aspetta che guariscano completamente”. Al momento le due iene risultate positive accusano una leggera letargia, secrezione nasale e tosse.