Oroscopo di Paolo Fox weekend 6 e 7 novembre: scoppia la passione per i nati del segno….

Ariete – Nel fine settimana dovete fare attenzione alla gola, il vostro punto debole. La situazione astrologica sembra ottima anche per conoscere gente nuova. In ogni caso, questo weekend porta agitazione e nervosismo, ecco perché dovete essere prudenti.

Toro – Non si esclude la possibilità di fare un incontro davvero piacevole. In amore, è importante misurare le parole. La prima parte della domenica è piacevole, invece, nella seconda parte è sottotono. Potreste rivedere una persona a voi molto cara.

Gemelli – C’è tanta confusione in casa, sicuramente discuterete con una donna della famiglia. Nella serata di sabato regna la tensione, invece, domenica mattina vi vede fuori gioco. Per fortuna, il pomeriggio sarà piacevole e nelle ore serali vivrete una bella emozione.

Cancro – È vero che i nuovi amori regalano forti emozioni, ma voi del Cancro preferite prima valutarli. Non date retta a un malumore che potrebbe condizionarvi: l’indifferenza è la migliore arma, usatela e guardate oltre.

Leone – Le spese del weekend non sono tutte necessarie. Coltivate bene le amicizie che vi stanno a cuore. La giornata di domenica regala un incontro importante. Arrivano buone soluzioni: potete finalmente pensare a un’ascesa nella carriera.

Vergine – La situazione amorosa è piuttosto strana. Ci sono problemi economici, ma voi dovete cercare di stare alla larga dalle polemiche. Dovete fare attenzione a non spendere troppo: non perdete di vista il buon senso. Non si esclude qualche scontro in famiglia, ma meglio evitare.

Bilancia – Niente è perduto in amore, tra voi e il vostro partner ci sono contrasti superabili. È meglio aspettare. Il vostro malumore sparisce nella serata di domenica e migliora il feeling con la persona che amate.

Scorpione – Attenzione a non esagerare con le spese extra. In amore, aumenta vertiginosamente l’entusiasmo. Domenica è una giornata favorevole sotto molti aspetti e vi invita a smettere di essere diffidenti in amore.

Sagittario – Nella giornata di sabato non si esclude qualche discussione con i superiori: attenzione, non esagerate. La prima parte di domenica è segnata da contrattempi, ma nel pomeriggio l’umore migliora. In ogni caso, questa settimana si conclude con qualche soddisfazione in più.

Capricorno – Nel weekend non si esclude qualche cambiamento improvviso. Contatti imprevisti: se ricevete un invito, non rifiutatelo. Anche se dentro di voi regna una forte agitazione, portate a termine i vostri impegni. In amore, regna la noia.

Acquario – Sabato è una giornata no per gli apparecchi di casa: guasti o sostituzioni. Per l’amore è un periodo delicato: nuovo proposte in arrivo. Domenica favorisce le nuove amicizie e i nuovi incontri. In campo lavorativo, da questo momento avete una marcia in più e questo significa successo.

Pesci – Ignorate tutte le provocazioni che si presenteranno in questo fine settimana. E comunque, preparatevi a qualche discussione. Non date retta anche alle emozioni negative, cancellatele dalla vostra vita. Domenica pomeriggio molte cose miglioreranno.

