Oroscopo di Paolo Fox 31 ottobre: domenica di piacevoli scoperte in amore

Ariete – La Luna è in opposizione, giornata sottotono e di contrasti nelle relazioni. Sul fronte lavoro, il cielo non promette nulla di buono. Cerca di essere prudente se hai intenzione di avviare un nuovo progetto

Toro – E’ arrivato il momento di fare una scelta importante in amore. Sul fronte lavoro, cerca di fare attenzione ai rapporti con i superiori. Fatti valere!

Gemelli – Oggi cambierai molto frequentemente l’amore e rispetto agli ultimi due giorni in amore sei molto più risoluto. Sul fronte lavoro, giornata impegnativa. Devi anche risolvere una questione economica.

Cancro – Oggi la Luna è in opposizione: cerca di evitare discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti coloro che hanno un’attività autonoma. E’ arrivato il momento di fare una scelta: se fai sempre le stesse cose vuoi cambiare, sei veramente stanco.

Leone – Più ci avviciniamo alla fine del mese e più avrai opportunità di vivere belle emozioni in amore. Sul fronte lavoro, questa è un’ottima giornata per chi ha un’attività autonoma.

Vergine – In amore puoi iniziare a guardarti intorno, è un buon momento per fare conoscenze: ma sii cauto. Nel lavoro, invece, è il momento migliore dell’anno: come avevamo già anticipato novembre e il 2022 saranno periodi fortuiti.

Bilancia – Buone notizie per i sentimenti: la Luna è nel tuo segno zodiacale. Per quanto riguarda il lavoro, hai tanta voglia di fare e non mancano le buone occasioni, soprattutto per chi lavora in proprio.

Scorpione – Giornate adatte per parlare d’amore. A partire da oggi la Luna sarà nel tuo segno, approfittane. Sul fronte lavoro, hai superato un periodo difficile: ora si intravede una luce per un futuro migliore!

Sagittario – Nuovi incontri in amore, coltivali in vista dei prossimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, sei molto stanco. Cerca di essere più riflessivo e meno istintivo.

Capricorno – Problemini e agitazione con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, in vista dell’inverno possono nascere nuove opportunità.

Acquario – I cuori solitari possono tirare un sospiro di sollievo: potranno vivere una bella emozione. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non spendere troppo. Ora hai deciso di non fare le cose che non ti interessano.

Pesci – Se una storia non va come vorresti o qualcuno ti sembra distante, oggi capirai cosa sta succedendo. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento – dopo tante delusioni – di voltare pagina e guardare al futuro.

