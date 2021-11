Oroscopo di Branko weekend di Halloween: chi sale e chi scende il 30 e 31 ottobre

Ariete – C’è un ottimo recupero in campo sentimentale e professionale e questo vi permetterà di vivere queste giornate all’insegna della serenità e della spensieratezza. Divagatevi e mettete da parte i problemi.

Toro – Le nuove esperienze saranno favorite dal vostro desiderio di cambiamento. Siete dinamici e carichi di entusiasmo. Qualche tensione potrà manifestarsi fra sabato e domenica, ma sarete bravi a gestirla nel modo giusto.

Gemelli – Vi risentirete sollevati soprattutto sul piano fisico e questo vi spingerà a dare il massimo sul lavoro nelle giornate di venerdì e sabato, e nell’ambito sentimentale nella giornata di domenica.

Cancro – Negli ultimi giorni siete stati troppo nervosi perché tanti impegni e responsabilità vi hanno tolto la serenità. Adesso avete bisogno di rilassarvi e dedicarvi alla famiglia e agli affetti. Sarà in questi campi che ritroverete l’armonia.

Leone – Siete simpatici, e questo vi aiuterà tantissimo favorendo nuovi incontri e amicizie. La vostra simpatia saprà anche conquistare una persona e aprire la strada a qualche interessante avventura sentimentale. Sul lavoro occhio a qualche piccola discussione.

Vergine -Cercate di evitare le polemiche, tenetevi lontani da certi spiacevoli litigi perché rischiate di creare tensioni in campo lavorativo e sentimentale, con risultati negativi sul vostro rendimento professionale e sulla stabilità di coppia.

Bilancia – Avete la possibilità di conseguire risultati e successi in ogni campo, da quello professionale a quello sentimentale. Una carica positiva vi accompagna e vi rende sicuri di voi stessi facendovi scegliere per il meglio. Approfittate del fine settimana per soddisfare il più possibile il vostro partner.

Scorpione – Giornata ideale quella odierna per produrre risultati sul lavoro, portando a termine con successo importanti progetti e ricevendo per questo gradite lodi. Nel weekend la positività si estenderà anche al campo dell’amore.

Sagittario – Volete fare tutto da soli, ma oggi avrete l’urgenza di farvi aiutare. Quindi sarà opportuno affidarsi ai consigli di amici e familiari evitando di prendere decisioni affrettate e prive delle necessarie sicurezze.

Capricorno – Ritrovare entusiasmo in questi giorni non sarà difficile. Sul lavoro e in campo sentimentale, dopo giornate critiche, è arrivato il momento di una concreta svolta. Avrete l’energia necessaria per rilanciarvi sotto ogni aspetto.

Acquario – Ci sono state diverse incomprensioni nell’ultimo periodo, con alcune persone non vi siete proprio presi. Da oggi ritroverete un’innata voglia di socializzare e un entusiasmo tale che vi renderà nuovamente appetibili agli occhi degli altri

Pesci – Qualche difficoltà potrebbe presentarsi in campo sentimentale soprattutto nella giornata di sabato. Gestire certi conflitti non sarà facile e dovrete impegnarvi a fondo.

