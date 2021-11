Oroscopo di Branko 7 novembre: ecco come sarà questa bella domenica

Ariete – Vedrete le cose in una luce più positiva e lo noteranno le persone a voi vicine. Questo vi permetterà di utilizzare i vostri talenti per aiutare gli altri. Tenervi lontani dal vento, dall’aria condizionata e dagli spifferi. Proteggetevi dal freddo in generale, visto che siete vulnerabili.

Toro – Siete in buona forma psicologica. Approfittatene per chiedere ciò che meritate, per far valere i vostri diritti. Avete bisogno di muovervi e tutto andrà a posto. La lentezza che risentite è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Gemelli – La vostra prospettiva realistica si basa sulla fiducia che motiva il gruppo, sarete in buona compagnia. La vostra mente vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

Cancro – Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Leone – Non arrabbiatevi per dei dettagli. Gli ostacoli che si possono incontrare oggi saranno risolti il mese prossimo. Un po’ ‘di tempo per godervi un po’ di musica o un altro hobby potrebbe essere il modo ideale per ricaricare le batterie.

Vergine – Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Bilancia – Le circostanze di oggi vi forniranno i mezzi per portare a termine un progetto. Evitate discussioni inutili per evitare di compiere sforzi senza ottenere alcun risultato. Meglio riconcentrarvi su voi stesso.

Scorpione – Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Sagittario – Nella calma apparente della vita quotidiana, incontrerete situazioni che aprono la porta ad un livello superiore. La vostra distrazione potrebbe costare qualche errore, dovreste quindi rallentare e prendere le distanze. Lasciate stare.

Capricorno – I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda!

Acquario – I dialoghi si trasformano in controversie. Non lasciate che le vostre emozioni prendano il sopravvento, tiratevi indietro. La vostra golosità vi porta ad assumere alimenti troppo calorici. Dovreste pensare al vostro fisico, migliorando così anche i livelli di energia.

Pesci – Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

