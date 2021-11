Oroscopo di Barbanera 29 ottobre: venerdì da paura oggi… ecco per chi

Ariete (21/3 – 20/4) – Siete alla ricerca di un lavoro o ne cercate uno più sicuro? Tentate la fortuna, bussate a qualche porta. L’esito positivo non dovrebbe farsi attendere.

Toro (21/4 – 20/5) – Se tutto girerà per il verso sbagliato, la responsabilità sarà della Luna in Leone quadrata a Urano nel vostro cielo. Sdrammatizzate, una risata vi salverà!

Gemelli (21/5 – 21/6) – Oggi gongolerete, e a ragion veduta: la Luna nel segno del Leone vi spianerà la strada. Avrete gratificanti dimostrazioni di simpatia.

Cancro (22/6 – 22/7) – Non perdete tempo in cose che non vi convincono. Convogliate forze e capacità in qualcosa di nuovo, in cui vi identificate e che vi attrae.

Leone (23/7 – 23/8) – Per colpa della Luna nemica di Saturno e Urano, dovrete affrontare delle questioni poco gradite, ma non vi mancherà la forza per combattere contro qualsiasi difficoltà.

Vergine (24/8 – 22/9) – Sfruttate appieno il vostro sesto senso. Basterà aggiungere un pizzico di grinta, e realizzerete meraviglie per la gioia di colleghi e superiori.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Giornata che prende quota in modo più accettabile, grazie alla Luna in Leone, dunque bendisposta nel vostri confronti. L’energia ne uscirà rafforzata.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Sarete messi sotto torchio da una Luna in Leone che si farà in quattro pur di non darvela vinta. Che fare? Pazientate e aspettate momenti migliori.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Venere in congiunzione nelle questioni di cuore vi dà una mano. Ma non forzate le situazioni che non sono ancora mature, anche se siete fortemente tentati a farlo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – A causa di Mercurio e Marte in quadratura dalla Bilancia, lavorerete e studierete sforzandovi un po’ per ottenere quei risultati che raggiungete normalmente senza fatica.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna in opposizione, dal segno del Leone, vi tartassa. Azioni un po’ avventate e l’inquietudine potrebbero catapultarvi in circostanze fastidiose.

Pesci (20/2 – 20/3) – Saturno vi spinge ad essere premurosi e presenti con un familiare anziano. Lo renderete felice con una semplice visita e un regalo semplice ma sincero.

