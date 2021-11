neymar-jr.-in-lacrime:-il-lutto-della-stella-del-calcio-brasiliano

Neymar in lutto dopo l’incidente mortale di Marília Mendonça, star della musica brasiliana: su Instagram ha pubblicato un toccante post.

Sono ore di dolore per Neymar da Silva Santos Júnior, dopo la tragica morte della sua amica Marília Mendonça, astro nascente della musica in Brasile. L’attaccante del Psg la ammirava molto e non riesce a trovare pace. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio, allegando al messaggio di addio una serie di foto e video in cui si trovava sul palco insieme alla cantante.

In uno degli scatti si vede Neymar in lacrime dopo che Marília Mendonça gli aveva cantato gli auguri di buon compleanno durante un concerto. “Una delle migliori sorprese che ho ricevuto nella mia vita – ha scritto il calciatore nel suo post – hai segnato il tuo nome in Brasile e nel mondo, resterò per sempre un tuo fan”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Incidente aereo: morta Marília Mendonça, star della musica latina

Neymar in lutto per la morte di Marília Mendonça: il tragico incidente

Marília Mendonça aveva solo 26 anni e aveva davanti a sé un futuro cristallino nel mondo della musica. Vincitrice del Latin Grammy nel 2019, era ritenuta la principale esponente del genere “sertanejo”, uno stile di musica country caratteristico del Brasile. Erano in tantissimi a riconoscere il suo talento: nel 2020 era stata l’artista più ascoltata su Spotify.

Tra i suoi brani di maggior successo ci sono “Infiel”, “De Quem é culpa?” e “Me lo sé de memoria”. La cantante è morta venerdì 5 novembre a causa di un tragico incidente in aereo. Si stava recando a Caratinga, città dello stato sud-orientale di Minas Gerais, per tenere uno spettacolo. Improvvisamente il velivolo su cui viaggiava è precipitato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Neymar, emerge uno spiazzante retroscena sulla rottura con la Nike: i dettagli

Insieme a lei c’erano anche altre quattro persone, tutte del suo team: nessuno è sopravvissuto dopo lo schianto al suolo, verificatosi tra le città di Goiana e Caratinga. Da quanto si apprende dalle immagini trasmesse dalla televisione brasiliana, l’aereo è precipitato in una zona montuosa, vicino a una cascata. Marília Mendonça lascia tragicamente, nel dolore e nello sconforto, un figlio di soli due anni e centinaia di migliaia di fan.

The post Neymar Jr. in lacrime: il lutto della stella del calcio brasiliano appeared first on Ck12 Giornale.