morta-kikka-cavenati,-stilista-e-modella:-aveva-28-anni

È morta all’età di 28 anni Federica Cavenati, stilista e co-fondatrice dell’etichetta londinese 16Arlington. Stella nascente nel settore della moda, la stilista di origine italiana conosciuta come Kikka ha co-progettato il marchio insieme al suo compagno di lavoro e di vita, Marco Capaldo.

Famosi per la loro interpretazione contemporanea del glamour del vecchio mondo e per la modernizzazione di paillettes e piume, la coppia ha lanciato 16 Arlington nel 2017 riscuotendo un successo immediato. British Vogue ha descritto la loro ascesa come “stratosferica”.

L’etichetta divenne rapidamente nota per le sue creazioni da red carpet. Diverse celebrità tra cui Lady Gaga, Jennifer Lopez e Lena Dunham erano fan fedeli. Più di recente, Billie Eilish e successivamente Amal Clooney sono state testimonial del noto marchio di moda. Il marchio prende il nome dalla strada londinese in cui Cavenati e Capaldo hanno condiviso il loro primo studio.

La morte di Kikka Cavenati: lutto nella moda mondiale

I due italiani si erano incontrati durante i loro studi di moda presso la sede londinese del rinomato Istituto Marangoni. La famiglia di Kikka Cavenati ha sottolineato in una nota: “La parola ‘speciale’ sembra insufficiente da assegnare alla forza dell’ottimismo, della passione e della gentilezza che era Kikka, ma è senza dubbio la via più diretta per racchiuderla”.

La famiglia della giovane donna ha proseguito: “Che lo studio 16 Arlington non risuoni più con le sue risate malvagie e il suo sconfinato appetito per la creatività è una tragica perdita per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerla”. Quando la notizia della morte di Cavenati è stata resa pubblica, decine sono stati i messaggi di cordoglio.

“Per coloro che conoscevano Kikka, era il miglior esempio possibile di cosa significhi essere una designer, fondatrice di un marchio e creativa”, ha detto al Guardian Stephanie Phair, presidente del British Fashion Council. Al suo omaggio si sono uniti quelli di tanti altri illustri personaggi della moda.

