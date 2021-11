Lillo Petrolo: ecco chi è sua moglie Tiziana Etruschi, cosa c’è da sapere

Abbiamo imparato a conoscere Pasquale Petrolo in arte Lillo come comico, presentatore, attore e conduttore radiofonico. Sappiamo tutto della sua carriera, dagli esordi col duo Lillo & Greg assieme a Claudio Gregori alla consacrazione, avvenuta nel comedy show di Amazon Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Poco sappiamo invece della sua vita privata. Chi è la moglie di Lillo? Che cosa fa nella vita?

Lillo è sposato con Tiziana Etruschi, ma non sappiamo da quanto tempo. In realtà, non sono mai stati rivelati molti dettagli sul loro rapporto. Pare che la coppia non abbia figli. Tiziana segue il marito nei suoi tour teatrali, come si evince dalle poche foto pubblicate dalla donna sul suo social network.

Chi è Tiziana Etruschi?

Tiziana deve essere un’appassionata di letteratura. La copertina del suo FB, infatti, è occupata da una foto in cui lei e suo marito sono in compagnia del defunto scrittore Andrea Camilleri. Di più è difficile sapere. Anche Lillo, sul suo Instagram, posta poche foto di coppia.

Lillo ha parlato pubblicamente di sua moglie in pochissime occasioni. C’è, per esempio, un’intervista di qualche tempo fa, riferita peraltro a un momento un po’ difficile. Quella volta, l’attore comico ha raccontato di quando lui e sua moglie sono stati colpiti dal covid-19.

L’anno scorso, infatti, Lillo è stato ricoverato per quasi un mese in terapia intensiva. E questo per aver contratto il virus. Oltre a infettarsi, il comico aveva contagiato anche la sua Tiziana.

Ma abbiamo contezza che la moglie di Lillo non ha dovuto affrontare un’ospedalizzazione. “Mia moglie, invece, per fortuna ha avuto solo piccoli sintomi”, ha dichiarato il comico. La confessione andò in onda qualche tempo fa a Italia Sì, su Rai 1.

L’aiuto della sua donna è stato di sicuro importante in quei momenti. Adesso il comico riesce a fare ironia sull’esperienza. Anche se il ricordo è ancora forte, e probabilmente Lillo ha avuto paura di non farcela. Per questo l’attore si è più volte esposto a favore della vaccinazione.

Notizie su Tiziana, moglie di Lillo?

Di sicuro Lillo è un uomo riservato, che preferisce tenere separata la vita pubblica da quella privata. Per questo non espone dettagli sulla sua vita di coppia e non si mostra troppo in giro. Sua moglie è, per esempio, comparsa come accompagnatrice del comico a qualche evento ufficiale, ma poche volte. Si hanno davvero poche notizie di lei. Di certo per volontà della coppia.

Il grande successo ottenuto con LOL non lo ha cambiato. E infatti l’attore si mostra assai fedele ai suoi affetti più cari. A sua moglie Tiziana, innanzitutto. E poi al suo compagno artistico Greg, con cui continua a lavorare e a inventare personaggi esilaranti.

Lillo non ha perso il suo buonumore. Siamo sicuri che lui e sua moglie si faranno una bella risata leggendo un articolo come questo, che cerca di scavare nelle loro vite, senza cavarne molto!

