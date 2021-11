Eliminazione clamorosa poco fa al quiz show L’Eredità: Flavia Celano, la campionessa e la gaffe su Mara Venier, lei chiede scusa.

Esce di scena Flavia Celano, la campionessa nel quiz show L’Eredità, condotto da Flavio Insinna e senza dubbio il più longevo della televisione italiana. Lo fa con simpatia e anche con un “brivido” per il conduttore Flavio Insinna, che dopo un suo errore clamoroso sottolinea: “Così mi fai cacciare…”.

La ragazza di Latronico, nel potentino, ha infatti vinto 60mila euro che in questa edizione del quiz show è una delle somme più alte vinte in una singola puntata. Poi è rimasta in gara per alcune puntate, arrivando però solo una volta alla Ghigliottina. Oggi ha perso lo spareggio dopo un doppio errore ed è quindi stata eliminata prima del Triello.

Ma sicuramente in molti ricorderanno il volto e la simpatia di questa giovane campionessa, che appunto oggi ne ha combinata una davvero grossa. Un errore su una domanda molto facile, ma più che errore è giusto definirla una vera e propria gaffe, per la quale si spera che possa ricevere il “perdono” di Mara Venier.

La gaffe di Flavia Celano su Mara Venier, poi arrivano le scuse

La domanda è ragionevolmente semplice: “In quale anno Mara Venier conduce per la prima volta Domenica In?”. Se si fosse trattato di anni ravvicinati, l’errore sarebbe stato comprensibile. Ma Flavia aveva queste quattro opzioni: 1925, 1945, 1956 e 1994. Ovviamente, la risposta esatta era l’ultima, del resto non solo la conduttrice non è così anziana, ma nel 1925 e nel 1945 la Rai non esisteva e nel 1956 era neonata.

Flavia Celano ha risposto erroneamente 1956 e ha quindi commentato la sua gaffe su Facebook, chiedendo scusa a Mara Venier. “Mi scuso con Mara Venier per averle dato tipo un centinaio di anni, a una certa ero fusa”, sono state le sue parole ironiche, che hanno trovato l’appoggio dei suoi fan.

Uno di loro in particolare le scrive: “Sono cose che seppur involontariamente possono capitare: da parte mia ti meriti comunque un sicurissimo 100 e lode per la tua avventura e per la splendida persona che mi sei sembrata”. Insomma, cose che capitano anche perché l’emozione gioca brutti scherzi. Mara Venier saprà perdonare.

