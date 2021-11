l’attrice-francesca-barra-e-il-dramma-dell’aborto-spontaneo

Francesca Barra ha da poco annunciato di essere in dolce attesa insieme al marito Claudio Santamaria. La coppia, in passato, aveva già provato ad avere un figlio ma la vicenda si era conclusa con un tragico lutto.

La conduttrice e giornalista Francesca Barra è incinta da qualche mese: stavano già circolando dei gossip al riguardo e la donna ha recentemente confermato le voci con un posto sul suo profilo di Instagram.

Francesca Barra e il marito e attore Claudio Santamaria sono, quindi, in dolce attesa: si tratta del loro primo figlio insieme, il quarto per Francesca (dopo aver avuto tra figli con il suo marito precedente) e il secondo per Claudio (dopo una figlia con la sua ex partner). La coppia, nel 2019, aveva già provato ad avere un figlio ma Francesca aveva avuto un tragico aborto spontaneo.

Francesca Barra: il racconto dell’aborto spontaneo del 2019

Nel 2019 Francesca Barra – dopo essersi sposata con Claudio Santamaria nel 2017 – era rimasta incinta. La donna aveva dato l’annuncio in televisione, nella trasmissione “Live Non è la d’Urso”, dopo un commento inopportuno da parte di Alberico Lemme, farmacista e ideatore di un regime dietetico.

In quell’occasione, Lemme si era rivolto a Francesca chiedendole per quale motivo andasse dal dietologo, viste le sue cosce. “Sono incinta e non mi lascio insultare così” aveva replicato la giornalista, lasciando poi lo studio dopo aver salutato Barbara d’Urso.

Dopo un mese dell’episodio, Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno condiviso la triste notizia dell’aborto spontaneo su Instagram. Nello stesso anno Francesca è stata ospitata nel programma “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo.

Nel corso dell’intervista, Francesca si è aperta con la conduttrice: “Ancora oggi non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota” aveva rivelato nel corso della trasmissione. L’attrice ha raccontato di aver spiegato ai suoi figli – Emma Angelina, Greta e Renato – di aver avuto quattro bambini di cui “uno non è nato”.

Francesca Barra ha esternato i suoi sentimenti, parlando di come si sia sentita “persa, fragile” nonostante il suo solito carattere forte. Può succedere a tutti, però, di vivere dei momenti drammatici e di sentirsi smarriti: “sono crollata e non mi sono rialzata del tutto” ha affermato Francesca, che ha imparato a convivere con la consapevolezza di non essere “un’eroina” al cento per cento.

Il marito Claudio Santamaria le è rimasto sempre accanto, cercando di farle forza. I due ora sono nuovamente in dolce attesa e stanno aspettando l’arrivo del loro primo figlio insieme.

