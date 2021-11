juventus-fiorentina-1-0,-magia-di-cuadrado:-tabellino-e-highlights

Poche occasioni da rete, poi ci pensa il colombiano nel recupero. Decisiva l’espulsione di Milenkovic

Juventus-Fiorentina, tabellino e highlights – La Juventus di Massimiliano Allegri riceve la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano in una partita sempre molto sentita da entrambe le tifoserie, per la lunga rivalità tra le due squadre. Il match però non è all’altezza delle aspettative, perché i tiri in porta scarseggiano e le azioni da gol sono molto rare nel corso dei novanta minuti. I reparti offensivi non riescono a prevalere sulle difese, a partire dai pochi tiri in porta, soprattutto nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco le formazioni osano un po’ di più, soprattutto la Juventus favorita dall’espulsione per secondo giallo di Milenkovic, ma i bianconeri non sembrano andare oltre una traversa di Chiesa e una rete annullata a Morata per fuorigioco. Con l’uomo in più i padroni di casa ci provano con maggiore frequenza, soprattutto nel finale, quando la difesa viola cede alla pressione solo grazie a una grandissima azione individuale di Cuadrado, che segna con un ottimo tiro incrociato da posizione defilata. La Juventus, nonostante una prestazione abbastanza opaca, si salva così grazie a un episodio decisivo che condanna una prestazione discreta della formazione di Italiano. Il colombiano, insieme a Chiesa, resta uno dei più propositivi tra i bianconeri, per quanto la brillantezza della Juve vista in Europa contro lo Zenit non riesca a essere replicata anche nelle partite di campionato. Lo stesso Dybala in questa occasione non è riuscito a illuminare la manovra offensiva bianconera, ma per sua fortuna, e soprattutto di quella di Allegri, ci ha pensato l’esterno colombiano subentrante in appena una dozzina di minuti di gioco.

Juventus-Fiorentina 1-0: Tabellino e Highlights

Reti: Cuadrado 91’

Juventus (4-4-2): Perin, Alex Sandro (Pellegrini 46’), De Ligt, Rugani, Danilo, Rabiot (Cuadrado 79’), Locatelli, McKennie, Chiesa, Dybala (Bentancur 93’), Morata (Kaio Jorge 88’).

Allenatore: Massimiliano Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Castrovilli (Nastasic 78’), Torreira (Amrabat 64’), Bonaventura (Duncan 78’), Saponara (Sottil 75’), Callejon (Igor 75’), Vlahovic.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: Martinez Quarta, Danilo, Milenkovic, Nastasic, Rugani

Espulsi: Milenkovic

Highlights QUI

