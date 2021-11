francesco-renga,-avete-visto-la-figlia-jolanda?-la-difesa-di-mamma-ambra

Jolanda, la figlia di Francesco Rengo ed Ambra Angiolini ha scritto un post duro contro Striscia e l’ex compagno della madre

Jolanda Renga è la figlia nata dal matrimonio tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. Ultimamente si è parlato di lei quando è scoppiata la vicenda che ha visto la fine delle relazione tra la mamma e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Nata nel 2004, è la sorella maggiore di Leonardo. Proprio i figli della coppia (Francesco e Ambra si sono lasciati nel 2015) hanno fatto in modo che tra i due la rottura fosse meno dolorosa. L’amore per i bambini li ha ha comunque tenuti uniti.

Com’è ormai noto per il polverone mediatico che si è alzato nel mondo del gossip, il tecnico bianconero e Ambra non stanno più insieme a causa, pare, di un tradimento di lui. Del caso si è parlato anche in seguito al Tapiro che Striscia la Notizia ha consegnato alla Angiolini.

Jolanda Renga, cos’ha detto sulla questione di Striscia

Ma cosa c’entra Jolanda in questa vicenda? Lei è intervenuta contro il Tg satirico di Antonio Ricci (come del resto hanno fatto anche tante altre persone sul web), schierandosi in difesa della madre. Non si è limitata a ciò; ha avuto qualcosa da dire anche eni confronti dell’ormai ex compagno della madre.

Dopo il servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato la statuetta ad Ambra, la giovane su Instagram si è chiesta perché la vita di un personaggio pubblic, anche se privata, vada “sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire?”. Si è domandata anche perché non sono andati a consegnare il Tapiro a Torino, riferendosi ovviamente ad Allegri.

Senza nominarlo ha la lanciato una frecciatina anche ad Allegri. Se questa persona, alla fine si è rivelata diversa, sostiene la ragazza, “la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”.

