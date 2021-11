francesca-barra-e-claudio-santamaria-hanno-vissuto-un-dramma

Francesca Barra è una giornalista e conduttrice televisiva. Sappiamo che è legata da molti anni all’attore Claudio Santamaria e che è in attesa di un bimbo: il suo quarto figlio. Ma nel suo passato recente ha vissuto un dramma difficile da dimenticare…

Francesca Barra si è fatta notare dal grande pubblico grazie al suo ruolo di opinionista in varie trasmissioni. Parla con consapevolezza di politica, gossip, calcio, questioni morali: niente la spaventa. Sembra orientata alla schiettezza assoluta, anche quando deve parlare di se stessa. Come avvenne due anni fa, durante un’intervista con Caterina Balivo nel programma Vieni da me.

Il dramma vissuto da Francesca Barra

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, in una puntata di due anni fa (era il 7 novembre 2019), la Barra raccontò del bimbo che attendeva dal marito Claudio Santamaria e che non è mai nato.

“Ancora non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota”, disse Francesca. Poi raccontò di un’usanza messicana. In Messico, infatti, ogni 31 ottobre si festeggiano i bambini mai nati. E così, in quel giorno di Halloween, la giornalista lucana spiegò ai suoi tre figli (avuti da Marcello Molfino) che avevano anche un fratellino, anche se non era lì presente: il piccolino mai nato, il primo figlio del suo amore con Claudio.

Il dramma di quell’aborto spontaneo è coinciso con il periodo del Festival del cinema di Venezia, quando Claudio Santamaria veniva celebrato da critica e pubblico per le sue prove attoriali. La Barra non ce la faceva ad affrontare il red carpet, si sentiva male fisicamente e psicologicamente…

Ma infine ha voluto comunque accompagnare l’attore a Venezia, per stargli vicino. Ha mostrato al pubblico il suo pancino ancora gonfio, anche per lanciare un segnale.

Di nuovo incinta

La storia si ripete, questa volta con un lieto fine. Anche al Festival del cinema di Venezia del 2021 Francesca Barra ha accompagnato il compagno sul tappeto rosso. Di nuovo col pancione in bella vista. Perché, come probabilmente già sapete, la conduttrice lucana è di nuovo incinta, e presto darà alla luce il suo quarto bambino.

La confessione è arrivata via Instagram, con un bel post commosso, corredato da una foto evocativa. Era fine agosto.

La famiglia di Francesca e Claudio potrà quindi arrivare a contare sette unità. Ci sono la Barra e Santamaria, ovviamente. Poi ci sono i primi tre figli di Francesca: Renato, Emma Angelina e Greta, frutto della precedente storia d’amore con Marcello Molfino, terminata nel 2016. Poi c’è un’altra Emma, la figlia di Claudio, avuta da Delfina Delettrez.

Il dramma dell’aborto è alle spalle? Certe cose non possono mai dimenticarsi. Ma l’arrivo di un nuovo bimbo aiuterà Francesca a convogliare tutto il suo amore e la sua forza nella cura di questa nuova esistenza…

