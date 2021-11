Federico “Fettuccine”: da X-Factor (dov’è stato scartato) a Propaganda Live

Ricordate Fettuccine? Si era presentato come concorrente a X-Factor 2021, con il brano trap-pop “Sunny”. Aveva passato le prime selezioni ma poi era stato segato ai Bootcamp. Ora ritroveremo l’apprezzato Fettuccine ospite a Propaganda Live, su La7.

A volte ritornano. L’ospite musicale della puntata di Propaganda Live di venerdì 5 novembre 2021 è il giovane cantante Fettuccine. Pare che Diego Bianchi, conduttore dello show in onda su La7, si sia appassionato ai brani scritti e interpretati dal giovane Federico, in arte Fettuccine. E questa sera, dunque, lo vedremo esibirsi…

Cosa sappiamo di Fettuccine?

Il trapper milanese si era fatto notare qualche mese fa alle audizioni di X Factor 2021. Con la sua esibizione era riuscito a conquistare i sì di tre giudici su quattro. “Sunny”, la sua canzone stralunata e un po’ catatonica, aveva infatti conquistato anche buona parte del pubblico.

All’entusiasmo di Mika, Emma ed Hell Raton, però, si era subito opposto il solito cinismo di Manuel Agnelli. Il cantante degli Afterhours aveva giudicato con queste parole l’interpretazione di Fettuccine: “Ho cercato qualcosa in te ma non ho trovato niente. Per me è no”.

Federico è nato il 2 aprile 1997 a Milano. Pare abbia cominciato a dedicarsi al freestyle a tredici anni. Ha frequentato il liceo classico Parini e, nel 2018, si è lanciato nel mercato underground.

Per ricapitolare la sua carriera: ha pubblicando il pezzo “Parla come mangi” (anche come ep), poi il brano “X” e “Kushini pt. 1 saga”. Tutte queste canzoni sono state pubblicizzate attraverso un vlog su YouTube. Il canale in questione si chiama CircoStanza, una pseudo-label che mette in mostra talenti emergenti un po’ alternativi. Su Instagram Fettuccine non è molto attivo ma ha già oltre tremila follower.

Il suo primo ep, uscito prima dell’esibizione a X-Factor, è passato del tutto inosservato. Ma il giovane trapper meneghino sembra abbastanza sfrontato e creativo per ritagliarsi una nicchia nel mercato. L’esibizione di stasera a Propaganda Live lo aiuterà di sicuro ad accrescere il suo pubblico.

Stasera a Propaganda

Stasera a Propaganda Live Diego Bianchi ospiterà il comico Lillo. Il conduttore mostrerà anche un’intervista esclusiva all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. La scrittrice Viola Ardone parlerà di donne e maschilismo. In studio, poi, ci saranno i soliti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Makkox.

Ma noi aspettiamo un ospite in particolare. Quello musicale. E quindi forza Fettuccine! Facci sognare.

